Зеленський обговорив з розвідкою ситуацію в Ізраїлі: Росія зацікавлена в розпаленні війни

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході.

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За наявною інформацією – дуже чіткою, – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі.

Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій".

Деталі: Водночас Зеленський додав, що "ми знаємо, як цій загрозі протидіяти" і "готуємо відповідні кроки".

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