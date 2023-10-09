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Зеленський обговорив з розвідкою ситуацію в Ізраїлі: Росія зацікавлена в розпаленні війни

Олександр ШумілінПонеділок, 9 жовтня 2023, 20:35
Зеленський обговорив з розвідкою ситуацію в Ізраїлі: Росія зацікавлена в розпаленні війни
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб послабити світову єдність.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Провів нараду з керівниками нашої розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, з нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього та щодо загальної ситуації на Близькому Сході.

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За наявною інформацією – дуже чіткою, – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі.

Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій".

Деталі: Водночас Зеленський додав, що "ми знаємо, як цій загрозі протидіяти" і "готуємо відповідні кроки".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вранці 7 жовтня з сектора Гази по Ізраїлю масовано були запущені ракети, у містах спалахнули пожежі.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС, заявивши, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.
  • Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у неділю провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Теми: РосіяІзраїльЗеленський
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