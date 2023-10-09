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Донеччина: росіяни вбили одного і поранили чотирьох цивільних

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 жовтня 2023, 21:49
Донеччина: росіяни вбили одного і поранили чотирьох цивільних
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Російські війська 9 жовтня вбили одного та поранили чотирьох цивільних у Донецькій області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Вранці, російські військові, ймовірно, з артилерії атакували с. Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель".

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Деталі: Вдень окупанти обстріляли приватний сектор Авдіївки, там поранені чоловіки 46 та 55 років. Надвечір поранення отримали 19-річна дівчина та чоловік 33 років у селі Єлизаветівка.

Теми: Донецька областьобстрілжертвивійна
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