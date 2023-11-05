Президент обещает изменения относительно халатности, советчины и бюрократии в армии
Президент Владимир Зеленский уверяет, что нужные изменения будут реализованы, в частности, относительно халатности, "советчины" и бюрократии в армии.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Когда мы проходим такие недели, такие как эта, полные боли и непростых дискуссий, важно, чтобы люди понимали: то, что у них на сердце, видят, и изменения, которые нужны, будут сделаны.
Это касается многих вещей, от халатности, которая бывает, до советчины и ужасной бюрократии, которые не дают Украине, не дают многим в наших силах обороны реализовать свой потенциал правильно – эффективно".
Детали: Зеленский заявил, что нужно защитить Украину, и он не сомневается, что это будет сделано.
"Верить в Украину – это знать, что Украина и украинцы могут сохранить независимость, сохранят, вернут свое. Но, так же, как и после 24 февраля, это можно сделать вместе – и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом с тобой, об украинцах, где бы они ни были. Сохранить единство народа – самое важное. И я благодарен всем, кто прилагает усилия ради этого", – добавил он.
Предыстория:
- В интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, в частности, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны.
- Замруководителя Офиса президента Игорь Жовка, комментируя статью Залужного в журнале The Economist, заявил, что военным не стоит выносить на публику происходящее на фронте.
- При этом Владимир Зеленский не считает ситуацию на фронте патовой и заявляет, что Украина не будет вести переговоры с Россией.
- В том, что Офис президента раскритиковал Залужного за последние материалы, западные СМИ видят "яркий публичный упрек", который показывает разрыв между военным и гражданским руководством в Украине.