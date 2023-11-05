Президент обещает изменения относительно халатности, советчины и бюрократии в армии

Президент Владимир Зеленский уверяет, что нужные изменения будут реализованы, в частности, относительно халатности, "советчины" и бюрократии в армии.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Когда мы проходим такие недели, такие как эта, полные боли и непростых дискуссий, важно, чтобы люди понимали: то, что у них на сердце, видят, и изменения, которые нужны, будут сделаны.

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Это касается многих вещей, от халатности, которая бывает, до советчины и ужасной бюрократии, которые не дают Украине, не дают многим в наших силах обороны реализовать свой потенциал правильно – эффективно".

Детали: Зеленский заявил, что нужно защитить Украину, и он не сомневается, что это будет сделано.

"Верить в Украину – это знать, что Украина и украинцы могут сохранить независимость, сохранят, вернут свое. Но, так же, как и после 24 февраля, это можно сделать вместе – и только вместе, в единстве, заботясь о государстве, о тех, кто рядом с тобой, об украинцах, где бы они ни были. Сохранить единство народа – самое важное. И я благодарен всем, кто прилагает усилия ради этого", – добавил он.

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