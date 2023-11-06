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У Маріуполі звільнили вже другого за рік "мера" окупантів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 листопада 2023, 15:22
У Маріуполі звільнили вже другого за рік мера окупантів
Моргун, фото Комсомольская правда

В окупованому Маріуполі Донецької області звільнили призначеного окупантами "мера" та колаборанта Олега Моргуна.

Джерело: пресслужба Маріупольської міської ради 

Деталі: Моргуна звільнили за наказом призначеного Кремлем ватажка окупованої Донеччини Дениса Пушиліна.

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Дослівно міська рада: "Моргун запам’ятається жителям як особа, яка очолила розкрадання бюджетних коштів, ділила місто між різними збройними бандами, "кидала" людей на зарплатню та "розвалила" вціліле житло". 

 

Довідково: Окупанти призначили Моргуна "мером" у січні 2023 року.  До цього "главою міста" був колаборант Костянтин Іващенко.

Моргун є колишнім в.о. начальника Маріупольського управління МВС у Донецькій області. У 2014 році він був засуджений до 11 років позбавлення волі за участь у терористичній організації "ДНР", однак втік на окуповану територію.

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Теми: Маріупольокупація
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