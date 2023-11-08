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П'яний викрав ВАЗ, не заплатив за бензин на АЗС і при втечі від патрульних протаранив авто поліції

Валентина РоманенкоСереда, 8 листопада 2023, 17:37
П'яний викрав ВАЗ, не заплатив за бензин на АЗС і при втечі від патрульних протаранив авто поліції
скриншот

У Білій Церкві патрульні затримали водія, який не розрахувався на АЗС, влаштував погоню на краденому автомобілі та скоїв наїзд на службовий автомобіль місцевих поліцейських.

Джерело: патрульна поліція Білої Церкви

Деталі: Повідомляється, що близько 5-ї години ранку на планшет поліцейських надійшло повідомлення про те, що у селищі Володарка керманич автомобіля ВАЗ не розрахувався за пальне і поїхав у напрямку Білої Церкви.

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Переслідування розпочав екіпаж відділу реагування патрульної поліції, а на в'їзді у місто долучились і патрульні Білої Церкви.

На проспекті Незалежності водій ВАЗа, не впоравшись із керуванням, зіткнувся зі службовим автомобілем та продовжив втечу. Законні вимоги про зупинку чоловік ігнорував.

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На вулиці Молодіжній патрульні зупинили правопорушника. З-під капота машини пішов дим. У зв'язку з деформацією кузова двері автомобіля були заблоковані. Оскільки існувала загроза життю, водія патрульні дістали його з автомобіля через розбите внаслідок ДТП скло.

Під час спілкування з правопорушником, інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння та з'ясували, що автомобіль був викрадений, а у керманича відсутнє посвідчення водія. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер, результат — 0,39 проміле.

Патрульні склали на водія адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) та ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування ТЗ особою, яка не має права керування) КУпАП.

Теми: Біла Церкваполіція
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