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Помер Володимир Мостовий, який створив видання "Дзеркало тижня"

"Українська правда"Четвер, 9 листопада 2023, 17:31
Помер Володимир Мостовий, який створив видання Дзеркало тижня
Фото: Детектор Медіа

9 листопада на 77-му році життя помер засновник видання "Дзеркало тижня" Володимир Мостовий.

Джерело: "Дзеркало тижня"

Дослівно: "Сьогодні не стало Володимира Павловича Мостового. На 77-му році життя пішов творець "Дзеркала тижня". Людина, яка 17 років — з 1994-го по 2011-й — відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Заклала моральний кодекс "Дзеркала" і всі 29 років забезпечувала клімат-контроль у нашій професійній родині.

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Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину.

Не буде подушечок з орденами. Як журналіст Володимир Павлович не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади. У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища — він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам".

Деталі: Прощання із Мостовим відбудеться в суботу о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.

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Теми: медіа
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