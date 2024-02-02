ЗСУ за добу знищили 830 окупантів, 46 артсистем і ракетний катер
П'ятниця, 2 лютого 2024, 08:14
Сили оборони продовжують завдавати втрат Росії у визвольній війні проти агресора − лише за минулу добу ліквідували понад 800 ворожих солдатів, 46 артилерійських систем, 19 ББМ і ракетний катер.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 387 060 (+830) осіб,
- танків − 6 331 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 11 792 (+19) од,
- артилерійських систем − 9 274 (+46) од,
- РСЗВ − 978 (+2) од,
- засобів ППО − 663 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 146 (+5) од,
- крилатих ракет − 1 847 (+0) од,
- кораблів/катерів − 24 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 316 (+49) од,
- спеціальної техніки − 1 470 (+8) од.
Дані уточнюються.