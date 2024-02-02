Лієв оголосив, що піде на публічний поліграф, щоб довести невинуватість
Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв заявив, що 5 лютого публічно пройде поліграф, щоб довести свою невинуватість.
Джерело: повідомлення Лієва
Деталі: Лієв розповів, що протягом двох днів намагався дати коментарі різним каналам і людям, що його публічно звинувачують. Проте вони начебто відмовилися.
Пряма мова: "Правда швондєрам не цікава і ніколи не була потрібною.
Проте, я всеодно вирішив пройти "Поліграф". Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями.
Я запрошую усіх представників медіа, яким ще цікава правда, долучитися.
ПОНЕДІЛОК 5 ЛЮТОГО, О 17:00.
Місце проведення повідомлю окремо — під час підтвердження акредитації представників ЗМІ.
У вашій присутності я відповім на всі запитання, які лежать у фабулі підозри, врученої мені 27 січня при незаконному затриманні".
Передісторія:
- 30 січня суд не обрав запобіжний захід Лієву, який фігурує у справі про розкрадання майже 1,5 млрд грн.
- 27 січня колишньому та чинному керівникам департаменту Міноборони (Лієву і Тоомасу Нахкуру), менеджерам компанії "Львівський арсенал" (Юрію Збітнєву) і представнику іноземної фірми повідомили про підозру у справі розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.
- 26 січня Північний апеляційний госпсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про стягнення на користь Міноборони 1,5 млрд грн з компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва, яка провалила контракт на постачання мін для ЗСУ.
- Раніше УП повідомляла, що фірма "Львівський арсенал" отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни.
- Повідомлялось, що Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою "Львівський арсенал" 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього тодішній міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.
- Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.