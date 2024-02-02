Лієв оголосив, що піде на публічний поліграф, щоб довести невинуватість

Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв заявив, що 5 лютого публічно пройде поліграф, щоб довести свою невинуватість.

Джерело: повідомлення Лієва

Деталі: Лієв розповів, що протягом двох днів намагався дати коментарі різним каналам і людям, що його публічно звинувачують. Проте вони начебто відмовилися.

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Пряма мова: "Правда швондєрам не цікава і ніколи не була потрібною.

Проте, я всеодно вирішив пройти "Поліграф". Публічно. Я звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, вони розглянули моє звернення і підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями.

Я запрошую усіх представників медіа, яким ще цікава правда, долучитися.

ВІДЕО ДНЯ

ПОНЕДІЛОК 5 ЛЮТОГО, О 17:00.

Місце проведення повідомлю окремо — під час підтвердження акредитації представників ЗМІ.

У вашій присутності я відповім на всі запитання, які лежать у фабулі підозри, врученої мені 27 січня при незаконному затриманні".

Передісторія: