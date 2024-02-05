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Росіяни намагались наступати поблизу Роботиного та Авдіївки – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 лютого 2024, 20:03
Росіяни намагались наступати поблизу Роботиного та Авдіївки – Генштаб
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Російські війська минулої доби намагались наступати на 7 напрямках фронту, відбулось 105 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 5 лютого

Дослівно: "Впродовж дня підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника".

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"Ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з РСЗВ".

Деталі: На Куп’янському напрямку захисники відбили 8 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку захисники відбили 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку Силами оборони було 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Теми: ГенштабАвдіївкавійнабойові дії
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