Україна у вогні: ДСНС показала наслідки російських ударів
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки РФ у різних областях України − від російських ударів загинули 5 людей, спалахнули низка пожеж, зафіксовані руйнування критичної інфраструктури та житлових будинків.
Джерело: ДСНС у Telegram
Деталі: На Харківщині окупанти ударили по енергетичній інфраструктурі − постраждав працівник одного з об'єктів. За попередніми даними, без електроенергії залишаються близько 700 тисяч споживачів.
До ліквідації загорання залучили пожежний потяг.
На базі пожежно-рятувальних частин працюють Пункти незламності.
У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів поранені 10 людей, ще 3 вважаються безвісти зниклими. Раніше також повідомлялося про одного загиблого у результаті удару по ДніпроГЕС.
На одному із місць влучання у приватному секторі обласного центру надзвичайники проводять пошуково-рятувальні роботи.
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами приватного сектору у Запоріжжі. Відео ДСНС pic.twitter.com/ls9A97Mola— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024
Також повідомляється, що триває розбір зруйнованих конструкцій на одному із об’єктів критичної інфраструктури.
В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, спричинену російським обстрілом.
За попередньою інформацією, на місці події травмовані 2 людини.
У Сумській області російський обстріл спричинив займання в нежитловому приміщенні в одному з населених пунктів Шосткинського району.
Повідомляється, що існувала загроза поширення вогню на поруч розташовану культову споруду та господарські будівлі, але рятувальники оперативно загасили пожежу.
Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів на Сумщині. Відео ДСНС pic.twitter.com/c8dgoisG9T— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024
У Хмельницькому внаслідок атаки РФ 2 загиблих, 8 постраждалих.
Російські окупанти атакували об’єкти інфраструктури та житлові масиви міста й області "Шахедами" і ракетами.
Повідомляється, що з-під завалів житлового будинку врятували 21-річну дівчину.
Що було раніше: Щонайменше 5 людей загинули, 14 − за іншими даними 16 − людей поранені та 3 вважаються зниклими безвісти у результаті масованого удару росіян по Україні уночі 22 березня.
Передісторія:
- Уночі 22 березня росіяни запустили "Шахеди" та крилаті ракети в сторону України, по всій території країни майже 4 години тривала повітряна тривога.
- У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, у близько 15 вибухів чули у Харкові. У місцях деяких "прильотів" спалахнули пожежі. Росіяни цілили по енергетичній структурі − у місті виникли проблеми зі світлом.
- По Запоріжжю росіяни завдали 8 ракетних ударів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уражені об'єкти інфраструктури та постраждали цивільні будинки.
- Є влучання і в об’єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі.
- Поцілили окупанти також в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.
- Російські окупанти вдарили по гідроспорудах та по дамбі ДніпроГЕС у Запорізькій області, спалахнула пожежа на станції, але загрози прориву дамби немає.