Україна у вогні: ДСНС показала наслідки російських ударів

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки РФ у різних областях України − від російських ударів загинули 5 людей, спалахнули низка пожеж, зафіксовані руйнування критичної інфраструктури та житлових будинків.

Джерело: ДСНС у Telegram

Деталі: На Харківщині окупанти ударили по енергетичній інфраструктурі − постраждав працівник одного з об'єктів. За попередніми даними, без електроенергії залишаються близько 700 тисяч споживачів.

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Фото ДСНС

До ліквідації загорання залучили пожежний потяг.

фото ДСНС

На базі пожежно-рятувальних частин працюють Пункти незламності.

У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів поранені 10 людей, ще 3 вважаються безвісти зниклими. Раніше також повідомлялося про одного загиблого у результаті удару по ДніпроГЕС.

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Фото ДСНС

На одному із місць влучання у приватному секторі обласного центру надзвичайники проводять пошуково-рятувальні роботи.

Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами приватного сектору у Запоріжжі. Відео ДСНС pic.twitter.com/ls9A97Mola — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

Також повідомляється, що триває розбір зруйнованих конструкцій на одному із об’єктів критичної інфраструктури.

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, спричинену російським обстрілом.

фото ДСНС

За попередньою інформацією, на місці події травмовані 2 людини.

фото ДСНС

У Сумській області російський обстріл спричинив займання в нежитловому приміщенні в одному з населених пунктів Шосткинського району.

фото ДСНС

Повідомляється, що існувала загроза поширення вогню на поруч розташовану культову споруду та господарські будівлі, але рятувальники оперативно загасили пожежу.

фото ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів на Сумщині. Відео ДСНС pic.twitter.com/c8dgoisG9T — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

У Хмельницькому внаслідок атаки РФ 2 загиблих, 8 постраждалих.

фото ДСНС

Російські окупанти атакували об’єкти інфраструктури та житлові масиви міста й області "Шахедами" і ракетами.

фото ДСНС

Повідомляється, що з-під завалів житлового будинку врятували 21-річну дівчину.

фото ДСНС

Що було раніше: Щонайменше 5 людей загинули, 14 − за іншими даними 16 − людей поранені та 3 вважаються зниклими безвісти у результаті масованого удару росіян по Україні уночі 22 березня.

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