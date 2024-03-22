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Україна у вогні: ДСНС показала наслідки російських ударів

Ірина БалачукП'ятниця, 22 березня 2024, 12:13
Україна у вогні: ДСНС показала наслідки російських ударів
Рятувальник гасить пожежу, спричинену російськими ударами на Харківщині. Фото ДСНС

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки РФ у різних областях України − від російських ударів загинули 5 людей, спалахнули низка пожеж, зафіксовані руйнування критичної інфраструктури та житлових будинків.  

Джерело: ДСНС у Telegram

Деталі: На Харківщині окупанти ударили по енергетичній інфраструктурі − постраждав працівник одного з об'єктів. За попередніми даними, без електроенергії залишаються близько 700 тисяч споживачів. 

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Фото ДСНС 

До ліквідації загорання залучили пожежний потяг. 

 
фото ДСНС 

На базі пожежно-рятувальних частин працюють Пункти незламності.

У Запоріжжі внаслідок російських обстрілів поранені 10 людей, ще 3 вважаються безвісти зниклими. Раніше також повідомлялося про одного загиблого у результаті удару по ДніпроГЕС. 

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Фото ДСНС 

На одному із місць влучання у приватному секторі обласного центру надзвичайники проводять пошуково-рятувальні роботи.  

Також повідомляється, що триває розбір зруйнованих конструкцій на одному із об’єктів критичної інфраструктури.

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, спричинену російським обстрілом.

 
фото ДСНС 

За попередньою інформацією, на місці події травмовані 2 людини.   

 
фото ДСНС 

У Сумській області російський обстріл спричинив займання в нежитловому приміщенні в одному з населених пунктів Шосткинського району.

 
фото ДСНС

Повідомляється, що існувала загроза поширення вогню на поруч розташовану культову споруду та господарські будівлі, але рятувальники оперативно загасили пожежу.

 
фото ДСНС

У Хмельницькому внаслідок атаки РФ 2 загиблих, 8 постраждалих. 

 
фото ДСНС

Російські окупанти атакували об’єкти інфраструктури та житлові масиви міста й області "Шахедами" і ракетами. 

 
фото ДСНС

Повідомляється, що з-під завалів житлового будинку врятували 21-річну дівчину. 

 
фото ДСНС

Що було раніше: Щонайменше 5 людей загинули, 14 − за іншими даними 16 − людей поранені та 3 вважаються зниклими безвісти у результаті масованого удару росіян по Україні уночі 22 березня.

Передісторія: 

Теми: ракетний ударШахедпожежаДСНС
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