Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина в огне: ГСЧС показала последствия российских ударов

Ирина БалачукПятница, 22 марта 2024, 12:13
Украина в огне: ГСЧС показала последствия российских ударов
Спасатель тушит пожар, вызванный российскими ударами на Харьковщине. Фото ГСЧС

Спасатели продолжают ликвидировать последствия массированной атаки РФ в разных областях Украины − от российских ударов погибли 5 человек, вспыхнули ряд пожаров, зафиксированы разрушения критической инфраструктуры и жилых домов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: На Харьковщине оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре − пострадал работник одного из объектов. По предварительным данным, без электроэнергии остаются около 700 тысяч потребителей. 

Реклама:
 
фото ГСЧС

К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд. 

 
фото ГСЧС

На базе пожарно-спасательных частей работают Пункты несокрушимости.

В Запорожье в результате российских обстрелов ранены 10 человек, еще 3 считаются без вести пропавшими. Ранее также сообщалось об одном погибшем в результате удара по ДнепроГЭС. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото ГСЧС

На одном из мест попадания в частном секторе областного центра чрезвычайники проводят поисково-спасательные работы.

Также сообщается, что продолжается разбор разрушенных конструкций на одном из объектов критической инфраструктуры.

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный российским обстрелом. 

 
фото ГСЧС

По предварительной информации, на месте происшествия травмированы 2 человека.  

 
фото ГСЧС

В Сумской области российский обстрел вызвал возгорание в нежилом помещении в одном из населенных пунктов Шосткинского района. 

 
фото ГСЧС

Сообщается, что существовала угроза распространения огня на рядом расположенное культовое сооружение и хозяйственные постройки, но спасатели оперативно потушили пожар.

 
фото ГСЧС

В Хмельницком в результате атаки РФ 2 погибших, 8 пострадавших. 

 
Фото ГСЧС

Российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры и жилые массивы города и области "Шахедами" и ракетами. 

 
Фото ГСЧС

Сообщается, что из-под завалов жилого дома спасли 21-летнюю девушку.

 
Фото ГСЧС

Что было раньше: По меньшей мере 5 человек погибли, 14 − по другим данным 16 − человек ранены и 3 считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.

Предыстория:

Темы: ракетный ударШахедпожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Выборы в США: в шести из семи "шатких штатов" Байден догоняет Трампа в рейтингах 

фотоЗеленский сменил главу внешней разведки

Зеленский уволил Данилова и назначил разведчика секретарем СНБО

В Венгрии вспыхнул скандал из-за обнародования аудио о коррупции в правительстве Орбана

Все новости...
ракетный удар
5 погибших, 14 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян
Разведка Британии прогнозирует, что РФ продолжит бить по важным объектам Украины
По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго
Последние новости
20:00
В Польше срочно пересмотрят процедуры после серии смертельных случаев на военных учениях
19:53
21 атаку отбили украинские войска на Новопавловском направлении - Генштаб
19:49
Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование
19:41
Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление
19:29
Украина запускает реестр веб-сайтов, которые нарушают права интеллектуальной собственности
19:26
фото$100 тысяч взятки: СБУ задержала двух депутатов Сумского облсовета
19:22
"Слуга народа" Третьякова отзывает законопроект о присвоении госфункций
19:06
За неделю украинцы получили кредитов на покупку жилья почти 350 миллионов
19:03
В Киев прибыл спикер парламента Эстонии, встретился с председателем Рады и премьером
18:53
Bloomberg: В окружении Путина не считают, что Украина причастна к теракту в Подмосковье
Все новости...
Реклама: