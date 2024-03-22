Украина в огне: ГСЧС показала последствия российских ударов

Спасатели продолжают ликвидировать последствия массированной атаки РФ в разных областях Украины − от российских ударов погибли 5 человек, вспыхнули ряд пожаров, зафиксированы разрушения критической инфраструктуры и жилых домов.

Источник: ГСЧС в Telegram

Детали: На Харьковщине оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре − пострадал работник одного из объектов. По предварительным данным, без электроэнергии остаются около 700 тысяч потребителей.

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фото ГСЧС

К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд.

фото ГСЧС

На базе пожарно-спасательных частей работают Пункты несокрушимости.

В Запорожье в результате российских обстрелов ранены 10 человек, еще 3 считаются без вести пропавшими. Ранее также сообщалось об одном погибшем в результате удара по ДнепроГЭС.

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фото ГСЧС

На одном из мест попадания в частном секторе областного центра чрезвычайники проводят поисково-спасательные работы.

Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами приватного сектору у Запоріжжі. Відео ДСНС pic.twitter.com/ls9A97Mola — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

Также сообщается, что продолжается разбор разрушенных конструкций на одном из объектов критической инфраструктуры.

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный российским обстрелом.

фото ГСЧС

По предварительной информации, на месте происшествия травмированы 2 человека.

фото ГСЧС

В Сумской области российский обстрел вызвал возгорание в нежилом помещении в одном из населенных пунктов Шосткинского района.

фото ГСЧС

Сообщается, что существовала угроза распространения огня на рядом расположенное культовое сооружение и хозяйственные постройки, но спасатели оперативно потушили пожар.

фото ГСЧС

Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів на Сумщині. Відео ДСНС pic.twitter.com/c8dgoisG9T — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

В Хмельницком в результате атаки РФ 2 погибших, 8 пострадавших.

Фото ГСЧС

Российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры и жилые массивы города и области "Шахедами" и ракетами.

Фото ГСЧС

Сообщается, что из-под завалов жилого дома спасли 21-летнюю девушку.

Фото ГСЧС

Что было раньше: По меньшей мере 5 человек погибли, 14 − по другим данным 16 − человек ранены и 3 считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.

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