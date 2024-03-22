Украина в огне: ГСЧС показала последствия российских ударов
Спасатели продолжают ликвидировать последствия массированной атаки РФ в разных областях Украины − от российских ударов погибли 5 человек, вспыхнули ряд пожаров, зафиксированы разрушения критической инфраструктуры и жилых домов.
Источник: ГСЧС в Telegram
Детали: На Харьковщине оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре − пострадал работник одного из объектов. По предварительным данным, без электроэнергии остаются около 700 тысяч потребителей.
К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд.
На базе пожарно-спасательных частей работают Пункты несокрушимости.
В Запорожье в результате российских обстрелов ранены 10 человек, еще 3 считаются без вести пропавшими. Ранее также сообщалось об одном погибшем в результате удара по ДнепроГЭС.
На одном из мест попадания в частном секторе областного центра чрезвычайники проводят поисково-спасательные работы.
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого росіянами приватного сектору у Запоріжжі. Відео ДСНС pic.twitter.com/ls9A97Mola— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024
Также сообщается, что продолжается разбор разрушенных конструкций на одном из объектов критической инфраструктуры.
В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный российским обстрелом.
По предварительной информации, на месте происшествия травмированы 2 человека.
В Сумской области российский обстрел вызвал возгорание в нежилом помещении в одном из населенных пунктов Шосткинского района.
Сообщается, что существовала угроза распространения огня на рядом расположенное культовое сооружение и хозяйственные постройки, но спасатели оперативно потушили пожар.
Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів на Сумщині. Відео ДСНС pic.twitter.com/c8dgoisG9T— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 22, 2024
В Хмельницком в результате атаки РФ 2 погибших, 8 пострадавших.
Российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры и жилые массивы города и области "Шахедами" и ракетами.
Сообщается, что из-под завалов жилого дома спасли 21-летнюю девушку.
Что было раньше: По меньшей мере 5 человек погибли, 14 − по другим данным 16 − человек ранены и 3 считаются пропавшими без вести в результате массированного удара россиян по Украине ночью 22 марта.
Предыстория:
- Ночью 22 марта россияне запустили "Шахеды" и крылатые ракеты в сторону Украины, по всей территории страны почти 4 часа звучала воздушная тревога.
- В ряде регионов раздавались взрывы. В частности, около 15 взрывов слышали в Харькове. В местах некоторых "прилетов" вспыхнули пожары. Россияне целились по энергетической структуре − в городе возникли проблемы со светом.
- По Запорожью россияне нанесли 8 ракетных ударов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что поражены объекты инфраструктуры и пострадали гражданские дома.
- Есть попадания и в объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге.
- Попали оккупанты также в объект критической инфраструктуры в Винницкой области и в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атака россиян ночью 22 марта была нацелена на украинскую энергетику и стала самой масштабной за последнее время.
- Российские оккупанты ударили по гидросооружениям и по дамбе ДнепроГЭС в Запорожской области, вспыхнул пожар на станции, но угрозы прорыва дамбы нет.