Z-канали поширюють фото і відео тортур над затриманими за теракт у "Крокусі"
Близькі до російських силовиків телеграм-канали опублікували фото, як стверджується, допиту затриманого за підозрою у скоєнні теракту в "Крокусі" Шамсиддіна Фарідуні, де його катують струмом.
Джерело: "Медуза" з посиланням на телеграм-канали
Деталі: На знімку чоловік лежить на підлозі зі спущеними штанами. До нього, як стверджується, під'єднано військовий апарат зв'язку ТА-57, який силовики використовують для тортур розрядами електрики. Клема дроту, судячи з усього, під'єднана до статевих органів (частина знімка замазана).
З опису, опублікованого телеграм-каналом Grey Zone, випливає, що напруга розряду становить до 80 вольт, а для посилення болю підозрюваного поливають водою.
Напередодні в z-каналах з'явилося відео допиту іншого підозрюваного, імовірно Раджаба Алізаде. На ньому чоловік у камуфльованому одязі утримує підозрюваного на землі, потім підносить до його правого вуха ніж і відрізає його шматок, а потім намагається змусити ймовірного терориста їсти його.
"Українська правда" не публікує фото і відео з етичних міркувань.
Що передувало: Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувало фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.
Передісторія:
- У п'ятницю ввечері у підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". За останніми даними, загинуло 137 осіб, із них троє дітей, постраждало 180 людей.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що нинішній теракт у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до теракту. Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак причетності України до нападу.
- Глава Росії Володимир Путін стверджує, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлено вікно" для переходу кордону з Україною. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".
- За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.