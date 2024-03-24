Z-канали поширюють фото і відео тортур над затриманими за теракт у "Крокусі"

Близькі до російських силовиків телеграм-канали опублікували фото, як стверджується, допиту затриманого за підозрою у скоєнні теракту в "Крокусі" Шамсиддіна Фарідуні, де його катують струмом.

Джерело: "Медуза" з посиланням на телеграм-канали

Деталі: На знімку чоловік лежить на підлозі зі спущеними штанами. До нього, як стверджується, під'єднано військовий апарат зв'язку ТА-57, який силовики використовують для тортур розрядами електрики. Клема дроту, судячи з усього, під'єднана до статевих органів (частина знімка замазана).

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З опису, опублікованого телеграм-каналом Grey Zone, випливає, що напруга розряду становить до 80 вольт, а для посилення болю підозрюваного поливають водою.

Напередодні в z-каналах з'явилося відео допиту іншого підозрюваного, імовірно Раджаба Алізаде. На ньому чоловік у камуфльованому одязі утримує підозрюваного на землі, потім підносить до його правого вуха ніж і відрізає його шматок, а потім намагається змусити ймовірного терориста їсти його.

"Українська правда" не публікує фото і відео з етичних міркувань.

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Що передувало: Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувало фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.

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