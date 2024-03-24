Z-каналы публикуют фото и видео пыток над задержанными за теракт в "Крокусе"

Близкие к российским силовикам телеграм-каналы опубликовали фото, как утверждается, допроса задержанного по подозрению в совершении теракта в "Крокусе" Шамсиддина Фаридуни, где его пытают током.

Источник: "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы

Детали: На снимке мужчина лежит на полу со спущенными штанами. К нему, как утверждается, подключен военный аппарат связи ТА-57, который силовики используют для пыток разрядами электричества. Клемма провода, судя по всему, подключена к гениталиям (часть снимка замазана).

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Из описания, опубликованного телеграм-каналом Grey Zone, следует, что напряжение разряда составляет до 80 вольт, а для усиления боли подозреваемого поливают водой.

Накануне в z-каналах появилось видео допроса другого подозреваемого, вероятно Раджаба Ализаде. На нем человек в камуфлированной одежде удерживает подозреваемого на земле, затем подносит к его правому уху нож и отрезает его кусок, а затем пытается заставить предполагаемого террориста есть его.

"Украинская правда" не публикует фото и видео из этических соображений.

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Что предшествовало: "Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.

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