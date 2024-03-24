Z-каналы публикуют фото и видео пыток над задержанными за теракт в "Крокусе"
Близкие к российским силовикам телеграм-каналы опубликовали фото, как утверждается, допроса задержанного по подозрению в совершении теракта в "Крокусе" Шамсиддина Фаридуни, где его пытают током.
Источник: "Медуза" со ссылкой на телеграм-каналы
Детали: На снимке мужчина лежит на полу со спущенными штанами. К нему, как утверждается, подключен военный аппарат связи ТА-57, который силовики используют для пыток разрядами электричества. Клемма провода, судя по всему, подключена к гениталиям (часть снимка замазана).
Из описания, опубликованного телеграм-каналом Grey Zone, следует, что напряжение разряда составляет до 80 вольт, а для усиления боли подозреваемого поливают водой.
Накануне в z-каналах появилось видео допроса другого подозреваемого, вероятно Раджаба Ализаде. На нем человек в камуфлированной одежде удерживает подозреваемого на земле, затем подносит к его правому уху нож и отрезает его кусок, а затем пытается заставить предполагаемого террориста есть его.
"Украинская правда" не публикует фото и видео из этических соображений.
Что предшествовало: "Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По последним данным, погибло 137 человек, из них трое детей, пострадало 180 человек.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
- Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.