У Москві суд обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам підозрюваним у теракті в "Крокусі"

Одного з підозрюваних ведуть на суд, фото: РИА Новости

Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холлі" 22 березня. Їх відправили в СІЗО до 22 травня.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: Далерджона Мірзоєва, Рачабалізоду Саїдакрамі Муродалі, Мухаммадсобира Зокірчоновича Файзова та Шамсидіна Фарідуні звинуватили в теракті у складі групи осіб. Слідство просило суд заарештувати їх. Також сторона звинувачення попросила у закритому режимі розглянути питання про арешт підозрюваних. Після цього суд закрив засідання.

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Фото: РосЗМІ

Мірзоєву 32 роки, він уродженець Таджикистану, має чотирьох неповнолітніх дітей. Також у чоловіка була тимчасова реєстрація на три місяці в Новосибірську, але вона закінчилася. Підозрюваний визнав провину у повному обсязі.

Baza пише, що Муродалі 30 років, він одружений, має дитину. Саїдкрамі заявив, що має реєстрацію в РФ, але він не пам'ятає, де саме. За його словами, він не мав постійної роботи. Також чоловік попросив перекладача.

Шамсидіна Фарідуні силовики після затримання катували струмом. Телеграм-канали публікували фото, на яких він лежить напівроздягнений на підлозі, а до області його паху йдуть провода.

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Також з'являвся ролик, на якому Фарідуні каже, що йому пообіцяли півмільйона рублів за вбивство людей на концерті.

"Осторожно, Москва" пише, що він має дружину і восьмимісячну дитину. Чоловік працював різноробом у Красногорську, раніше не був судимий.

19-річного Мухаммадсобира Файзова привезли до суду на каталці. Він був поранений під час затримання.

Sota пише, що він народився 20 травня 2004 року. Підозрюваний працював у іванівському барбершопі, але звільнився у січні через низьку зарплату.

Що передувало: Терористичне угруповання "Ісламська держава" назвала теракт у "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї своєю "найжорстокішою атакою за останні роки" і опублікувало фото терористів, одяг яких збігається з одягом затриманих, фото яких публікувала ФСБ.

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