В Москве суд избрал меру пресечения четырем мужчинам подозреваемым в теракте в "Крокусе"

Одного из подозреваемых ведут на суд, фото: РИА Новости

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения четырем мужчинам, задержанным по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. Их отправили в СИЗО до 22 мая.

Источник: "Новая газета"

Детали: Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова и Шамсидина Фаридуни обвинили в теракте в составе группы лиц. Следствие просило суд арестовать их. Также сторона обвинения попросила в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте подозреваемых. После этого суд закрыл заседание.

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Фото: РосСМИ

Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, имеет четырех несовершеннолетних детей. Также у мужчины была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, но она закончилась. Подозреваемый признал вину в полном объеме.

Baza пишет, что Муродали 30 лет, он женат, имеет ребенка. Саидкрами заявил, что имеет регистрацию в РФ, но он не помнит, где именно. По его словам, он не имел постоянной работы. Также мужчина попросил переводчика.

Шамсидина Фаридуни силовики после задержания пытали током. Телеграм-каналы публиковали фото, на которых он лежит полураздетый на полу, а к области его паха идут провода.

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Также появлялся ролик, на котором Фаридуни говорит, что ему пообещали полмиллиона рублей за убийство людей на концерте.

"Осторожно, Москва" пишет, что у него есть жена и восьмимесячный ребенок. Мужчина работал разнорабочим в Красногорске, ранее не был судим.

19-летнего Мухаммадсобира Файзова привезли в суд на каталке. Он был ранен во время задержания.

Sota пишет, что он родился 20 мая 2004 года. Подозреваемый работал в ивановском барбершопе, но уволился в январе из-за низкой зарплаты.

Что предшествовало: "Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.

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