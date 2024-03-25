В Москве суд избрал меру пресечения четырем мужчинам подозреваемым в теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения четырем мужчинам, задержанным по подозрению в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта. Их отправили в СИЗО до 22 мая.
Источник: "Новая газета"
Детали: Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Мухаммадсобира Зокирчоновича Файзова и Шамсидина Фаридуни обвинили в теракте в составе группы лиц. Следствие просило суд арестовать их. Также сторона обвинения попросила в закрытом режиме рассмотреть вопрос об аресте подозреваемых. После этого суд закрыл заседание.
Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, имеет четырех несовершеннолетних детей. Также у мужчины была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, но она закончилась. Подозреваемый признал вину в полном объеме.
Baza пишет, что Муродали 30 лет, он женат, имеет ребенка. Саидкрами заявил, что имеет регистрацию в РФ, но он не помнит, где именно. По его словам, он не имел постоянной работы. Также мужчина попросил переводчика.
Шамсидина Фаридуни силовики после задержания пытали током. Телеграм-каналы публиковали фото, на которых он лежит полураздетый на полу, а к области его паха идут провода.
Также появлялся ролик, на котором Фаридуни говорит, что ему пообещали полмиллиона рублей за убийство людей на концерте.
"Осторожно, Москва" пишет, что у него есть жена и восьмимесячный ребенок. Мужчина работал разнорабочим в Красногорске, ранее не был судим.
19-летнего Мухаммадсобира Файзова привезли в суд на каталке. Он был ранен во время задержания.
Sota пишет, что он родился 20 мая 2004 года. Подозреваемый работал в ивановском барбершопе, но уволился в январе из-за низкой зарплаты.
Что предшествовало: "Исламское государство" назвало теракт в "Крокусе" "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.
Предыстория:
- В пятницу вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По последним данным, погибло 137 человек, из них трое детей, пострадало 180 человек.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
- Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.