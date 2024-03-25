Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медвєдєв закликав "вбити всіх причетних" до стрілянини в "Крокусі"

Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 13:09
Медвєдєв закликав вбити всіх причетних до стрілянини в Крокусі
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що треба "вбити всіх причетних" до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.

Джерело: Медведєв в Telegram

Деталі: Медвєдєв закликав вбити взагалі всіх, хто мав відношення до нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холі". 

Реклама:

Пряма мова: "Їх треба вбити? Треба. І це буде. Але набагато важливіше вбити всіх причетних. Усіх. Хто платив, хто співчував, хто допомагав. Убити їх усіх".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МедведєвРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Медведєв
У Радбезі РФ вже припустили, що до теракту в Підмосков'ї може бути причетна Україна
Возз’єднання України з РФ: Медведєв озвучив так звану "російську формулу миру"
Медведєв заявив, що Україна це Росія
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: