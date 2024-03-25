Медвєдєв закликав "вбити всіх причетних" до стрілянини в "Крокусі"

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що треба "вбити всіх причетних" до стрілянини, яка сталась в концертному залі в Московській області РФ 22 березня.

Джерело: Медведєв в Telegram

Деталі: Медвєдєв закликав вбити взагалі всіх, хто мав відношення до нападу на концертний зал "Крокус Сіті Холі".

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Пряма мова: "Їх треба вбити? Треба. І це буде. Але набагато важливіше вбити всіх причетних. Усіх. Хто платив, хто співчував, хто допомагав. Убити їх усіх".

Передісторія: