Медведев призвал "убить всех причастных" к стрельбе в "Крокусе"
Понедельник, 25 марта 2024, 13:09
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что надо "убить всех причастных" к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.
Источник: Медведев в Telegram
Детали: Медведев призвал убить вообще всех, кто имел отношение к нападению на концертный зал "Крокус Сити Холи".
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Прямая речь: "Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех".
Предыстория:
- В 22 марта вечером в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 137, из них трое детей, пострадали 180 человек.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
- Глава России Владимир Путин утверждает, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
- По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.
- Террористическая группировка "Исламское государство" назвала теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье своей "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовала фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.
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