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Медведев призвал "убить всех причастных" к стрельбе в "Крокусе"

Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 13:09
Медведев призвал убить всех причастных к стрельбе в Крокусе
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что надо "убить всех причастных" к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: Медведев призвал убить вообще всех, кто имел отношение к нападению на концертный зал "Крокус Сити Холи". 

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Прямая речь: "Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех".

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Темы: МедведевРосcиявойна
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