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О подготовке теракта в Подмосковье РФ знала с февраля: Буданов назвал варианты, почему допустили

Валентина РоманенкоСреда, 27 марта 2024, 21:44
О подготовке теракта в Подмосковье РФ знала с февраля: Буданов назвал варианты, почему допустили
Буданов. фото ГУР

По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо неоценимости масштабов того, что может произойти.

Источник: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время разговора на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям, цитирует пресс-служба ГУР

Прямая речь: "Как минимум, 15 февраля 2024 года РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда.

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Для чего они допустили, чтобы это произошло - есть несколько вариантов. Первое - это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант - они на самом деле недооценили масштабов того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину".

Детали: По словам Буданова, Россия знала, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на территорию государства-агрессора.

Генерал отметил, что в Кремле уже трижды меняли версии того, что произошло в подмосковном Crocus Сіту Hall, пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый "украинский след".

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"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это является чушью. Кстати, если мы коснулись этого болезненного вопроса, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", - заявил Буданов.

Шеф украинской разведки добавил, что Россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, что сможет его контролировать.

Прямая речь: "Есть такое устойчивое выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более-менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же самое произошло и здесь".

  • Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По данным российских властей, погибло 137 человек, из них трое детей, пострадало 180 человек.
  • В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
  • Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
  • Также версии Путина супуречат заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • "Исламское государство" назвало теракт в Crocus City Hall своей "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.
  • По данным близких к российским силовикам телеграм-каналов, задержанных подозреваемых в теракте жестоко пытают.

Темы: терроризмРосcияГУР
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