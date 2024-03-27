О подготовке теракта в Подмосковье РФ знала с февраля: Буданов назвал варианты, почему допустили

По данным украинской разведки, Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо неоценимости масштабов того, что может произойти.

Источник: начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов во время разговора на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям, цитирует пресс-служба ГУР

Прямая речь: "Как минимум, 15 февраля 2024 года РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда.

Реклама:

Для чего они допустили, чтобы это произошло - есть несколько вариантов. Первое - это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант - они на самом деле недооценили масштабов того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину".

Детали: По словам Буданова, Россия знала, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на территорию государства-агрессора.

Генерал отметил, что в Кремле уже трижды меняли версии того, что произошло в подмосковном Crocus Сіту Hall, пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый "украинский след".

ВИДЕО ДНЯ

"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это является чушью. Кстати, если мы коснулись этого болезненного вопроса, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", - заявил Буданов.

Шеф украинской разведки добавил, что Россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, что сможет его контролировать.

Прямая речь: "Есть такое устойчивое выражение, даже истина. Она в среде специальных служб всегда функционирует: все пытаются создать контролируемый хаос. Абсолютно все более-менее серьезные организации пробовали в разное время это делать. И аксиома в том, что ни одна из них не смогла его сделать контролируемым. То же самое произошло и здесь".