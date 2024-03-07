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Арештували ексспівробітників "Харківгазу", які передали окупантам карти газових мереж

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 березня 2024, 13:06
Арештували ексспівробітників Харківгазу, які передали окупантам карти газових мереж
фото прокуратури

Правоохоронці викрили та затримали ексчиновників, які допомагали російським окупантам обстрілювати газові мережі Харківщини.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, мешканці міста Вовчанськ, колишні чиновники філії "Харківгаз" пішли на співпрацю з ворогом. Під час окупації міста один з них очолив ГП "Газовая служба", а другий обійняв посаду "главного инженера" у псевдоустанові.

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Підозрювані налагодили діяльність квазіпідприємства та організували вихід на роботу підлеглих працівників. 

Вони передали російським загарбникам карти газових мереж Харківської області.

Ці дані допомагали агресору коригувати обстріли з метою завдання найбільшої шкоди Україні, терору місцевого населення, позбавляючи можливості відновити газопостачання до житлових будинків та адміністративних будівель. 

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Крім цього окупанти "враховували" картографічні відомості для облаштування інженерних загороджень та мінних полів для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ. 

За даними СБУ, фігуранти займалися також відбором "блакитного палива" з української газотранспортної системи для потреб загарбників.

Для цього зловмисники відновили роботу газорозподільної станції у захопленому на той час Чугуївському районі.

За даними слідства, росіяни використовували викрадену сировину для обігріву пунктів тимчасового базування російських військ та місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Після визволення громади підозрювані намагалися "залягти на дно" у Вовчанську, а згодом переховувались в орендованих квартирах у Харкові.

 

Правоохоронці затримали фігурантів. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Теми: Харківська областьСБУпрокуратуравійна
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