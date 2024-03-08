СБУ ідентифікувала "міністра" окупантів, якого відрядили керувати медициною на Харківщині

Служба безпеки України оголосила підозру громадянину Росії, якого загарбники призначили "министром здравоохранения" окупаційної адміністрації Харківщини.

Джерело: речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула в Facebook, прокуратура Харківщини

Деталі: Після захоплення частини Харківської області у 2022 році влада РФ швидко почала призначати на керівні посади "своїх" спеціалістів. Займатися налагодженням медичної сфери окупанти доручили 57-річному акушеру-гінекологу Тамерлану Гогичаєву, який до цього працював заступником голови уряду - міністром охорони здоров'я республіки Північна Осетія – Аланія в Росії.

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За даними слідства, після призначення на "посаду" зловмисник одразу приступив до виконання вказівок Кремля щодо поширення окупаційної влади на захопленій території, займався переналаштуванням сфери охорони здоров'я під російське законодавство та впроваджував осетинську практику лікування хвороб.

Під час деокупації Куп’янська, де розміщувалася окупаційна адміністрація Харківської області, зловмисник разом з російськими військами втік на територію РФ.

За даними слідства, у жовтні 2022 року, вже перебуваючи на території Російської Федерації, "міністр" роздавав інтерв'ю російським ЗМІ та кремлівським пропагандистам, у яких виправдовував та визнавав правомірною російську агресію проти України.

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Він поширював фейки пропаганди РФ, що нібито українська влада вбиває своїх громадян при їхній спробі виїхати з України до Росії.

До того ж, він глорифікував російських загарбників, ніби вони "допомагають" українським біженцям, які переїжджають до країни-агресора.

Ці інтерв'ю були оприлюднені на інформаційних ресурсах, підконтрольних одному з російських пропагандистів - Олександру Малькевичу, першому заступнику голови комісії Громадської палати РФ з розвитку інформаційної спільноти, ЗМІ та масових комунікацій. Зокрема, трансляція відбувалась на російському телеканалі "ВТВ Плюс", російських інтернет-платформах відеохостингу та у соціальних мережах. Крім цього, матеріали інтерв'ю використовувалися у сюжетах пропагандистських телеканалів "RТ" та "Санкт-Петербург".

Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань російського функціонера Гогичаєва.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких містяться виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, виправдовування окупації частини території України, глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинене повторно).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини перед Україною.