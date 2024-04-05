Росіяни вдарили КАБами по Харкову та області

5 квітня російські війська атакували місто Харків та Харківську область керованими авіабомбами.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: о 15:28 Терехов повідомив про вибухи у Харкові. Пізніше мер міста додав, що "попередньо Харків був атакований КАБами".

За його словами, інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

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О 15: 45 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що росіяни вдарили по місту та області.

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по місту Харкову та по населеному пункту Харківського району. Попередньо - завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Пізно ввечері 31 березня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харкову, у результаті чого пошкоджені освітня установа, гуртожиток та житловий будинок, а також горіли автобуси, вантажівка та легкове авто.