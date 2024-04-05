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Анастасия ПроцПятница, 5 апреля 2024, 15:51
Иллюстрационное фото: Getty Images

5 апреля российские войска атаковали город Харьков и Харьковскую область управляемыми авиабомбами.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов 

Детали: в 15:28 Терехов сообщил о взрывах в Харькове. Позже мэр города добавил, что "предварительно Харьков был атакован КАБами". По его словам, информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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В 15:45 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов написал, что россияне ударили по городу и области. 

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района. Предварительно - нанесли удары КАБами. Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Поздно вечером 31 марта российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харькову, в результате чего повреждены образовательное учреждение, общежитие и жилой дом, а также горели автобусы, грузовик и легковое авто.

Темы: ХарьковХарьковская область
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