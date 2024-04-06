Росіяни обстріляли з артилерії Покровський район і вбили 5 людей, серед яких неповнолітня

Внаслідок артилерійських обстрілів Покровського району на Донеччині п'ятеро людей загинули, серед яких неповнолітня, ще двоє отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 6 квітня 2024 року війська РФ двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. Від влучання снарядів держави-агресора по території приватного сектору загинули 4 людей. Серед загиблих - 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік.

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Крім того, окупанти завдали удару по місту Красногорівка, внаслідок чого загинув 25-річний чоловік. Також зазнав тілесних ушкоджень 29-річний містянин. Йому надано медичну допомогу.

Дослівно: "Вказані населені пункти ворог атакував з артилерії. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".