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Глава Следственного комитета России предложил вернуть смертную казнь

Анастасия ПроцПятница, 28 июня 2024, 18:18
Глава Следственного комитета России предложил вернуть смертную казнь
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума призвал рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь на фоне теракта в "Крокус Сити Холле".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни".

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Детали: Отмечается, что в качестве примера глава СКР привел теракт в подмосковном Crocus City Hall.
"Теракт в "Крокус сити холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех человек могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", — сказал Бастрыкин.

Глава СКР сказал, что является "сторонником смертной казни" и, по его мнению, "будет очень гуманно", если маньяк, убивший 70-80-100 человек будет "приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу".

Также Бастрыкин предложил отменить мораторий указом президента, без изменения Конституции.

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"Мне сказали некоторые грамотные, квалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум, а я считаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь", — добавил он.

Предыстория:

  • Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". По данным российских властей, погибло 137 человек, из них трое детей, пострадало 180 человек.
  • В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к стрельбе, которая произошла в концертном зале в Московской области РФ 22 марта. Белый дом заявил, что не видит никаких признаков причастности Украины к нападению.
  • Глава России Владимир Путин сообщил, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".
  • "Исламское государство" назвало теракт в Crocus City Hall своей "самой жестокой атакой за последние годы" и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковала ФСБ.
  • По данным близких к российским силовикам телеграм-каналов, задержанных подозреваемых в теракте жестоко пытают.

Темы: Росcия
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