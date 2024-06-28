Глава Следственного комитета России предложил вернуть смертную казнь

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума призвал рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь на фоне теракта в "Крокус Сити Холле".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни".

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Детали: Отмечается, что в качестве примера глава СКР привел теракт в подмосковном Crocus City Hall.

"Теракт в "Крокус сити холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех человек могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые получат максимум пожизненное лишение свободы", — сказал Бастрыкин.

Глава СКР сказал, что является "сторонником смертной казни" и, по его мнению, "будет очень гуманно", если маньяк, убивший 70-80-100 человек будет "приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу".

Также Бастрыкин предложил отменить мораторий указом президента, без изменения Конституции.

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"Мне сказали некоторые грамотные, квалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, что надо проводить референдум, а я считаю, что надо просто указом президента отменить мораторий на смертную казнь", — добавил он.

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