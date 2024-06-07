Єврокомісія позитивно оцінила прогрес евроінтеграційних реформ в Україні – ЗМІ
Єврокомісія надала позитивну усну оцінку щодо прогресу реформ України та Молдови у визначених сферах, потрібних для євроінтеграції та викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.
Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Деталі: Це означає, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин, тому Єврокомісія рекомендує починати з Києвом переговори про вступ.
As expected, 🇪🇺 commission confirming that both 🇺🇦 and 🇲🇩 have fully completed all steps to start talks. https://t.co/LzOlhKIL3R— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 7, 2024
ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.
Передісторія:
- Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Угорщина висловлюватиме незгоду щодо прогресу України, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.
- Перед цим повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.
- В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.