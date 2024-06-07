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Єврокомісія позитивно оцінила прогрес евроінтеграційних реформ в Україні – ЗМІ

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 7 червня 2024, 12:36
Єврокомісія позитивно оцінила прогрес евроінтеграційних реформ в Україні – ЗМІ
Фото: Getty Images

Єврокомісія надала позитивну усну оцінку щодо прогресу реформ України та Молдови у визначених сферах, потрібних для євроінтеграції та викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Це означає, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин, тому Єврокомісія рекомендує починати з Києвом переговори про вступ.

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ЄС та Україна сподіваються офіційно почати переговори до кінця червня, оскільки з 1 липня головування у Раді ЄС переходить до Угорщини.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Угорщина висловлюватиме незгоду щодо прогресу України, продовжуючи стверджувати, що права угорської меншини порушуються.
  • Перед цим повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.
  • В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Теми: євроінтеграціяУкраїнаЄС
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