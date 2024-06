Єврокомісія позитивно оцінила прогрес евроінтеграційних реформ в Україні – ЗМІ

Єврокомісія надала позитивну усну оцінку щодо прогресу реформ України та Молдови у визначених сферах, потрібних для євроінтеграції та викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Джерело: редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Це означає, що Україна досягла необхідних критеріїв у визначених сферах – антикорупційній, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців та у сфері забезпечення прав нацменшин, тому Єврокомісія рекомендує починати з Києвом переговори про вступ.

