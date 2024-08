США і Канада перехопили російські і китайські бомбардувальники перед виступом Байдена

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомляє, що спрямувало винищувачі на перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-95 і двох китайських бомбардувальників H-6 біля узбережжя Аляски – це було напередодні першого виступу президента США Джо Байдена в Овальному кабінеті після того, як він оголосив про вихід з президентських перегонів.

Джерело: Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у мережі Х та видання Fox News

Дослівно відомство: "NORAD виявив, відстежив і перехопив два російські військові літаки Ту-95 і два китайські H-6, які 24 липня 2024 року працювали в зоні ідентифікації ППО Аляски. Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі США та Канади".

NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW