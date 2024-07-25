США і Канада перехопили російські і китайські бомбардувальники перед виступом Байдена

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомляє, що спрямувало винищувачі на перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-95 і двох китайських бомбардувальників H-6 біля узбережжя Аляски – це було напередодні першого виступу президента США Джо Байдена в Овальному кабінеті після того, як він оголосив про вихід з президентських перегонів.

Джерело: Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у мережі Х та видання Fox News

Дослівно відомство: "NORAD виявив, відстежив і перехопив два російські військові літаки Ту-95 і два китайські H-6, які 24 липня 2024 року працювали в зоні ідентифікації ППО Аляски. Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі США та Канади".

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NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 24, 2024

Fox News акцентує, що це перший випадок, коли Росія і Китай здійснили спільне патрулювання бомбардувальників біля Аляски.

Також видання наголошує, що повідомлення NORAD з'явилося менш ніж за годину до того, як Байден мав звернутися до нації у своєму першому публічному виступі після того, як він оголосив, що не буде балотуватися на другий президентський термін.

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В NORAD додали, що літаки Росії і КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.

"Ця активність Росії і КНР у зоні ідентифікації ППО Аляски не розглядається як загроза, і NORAD продовжуватиме стежити за активністю конкурентів поблизу Північної Америки і відповідатиме присутністю на присутність", – заявили у відомстві.

Наразі не встановлено, чи пов'язано це з виступом Байдена.