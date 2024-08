США и Канада перехватили российские и китайские бомбардировщики перед выступлением Байдена

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщает, что направило истребители на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6 у побережья Аляски – это было накануне первого выступления президента США Джо Байдена в Овальном кабинете после того, как он объявил о выходе из президентской гонки.

Источник: Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в сети Х и издание Fox News

Дословно ведомство: "NORAD обнаружил, отследил и перехватил два российских военных самолета Ту-95 и два китайских H-6, которые 24 июля 2024 года работали в зоне идентификации ПВО Аляски. Перехват осуществляли истребители NORAD из США и Канады".

NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW