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США и Канада перехватили российские и китайские бомбардировщики перед выступлением Байдена

Ирина БалачукЧетверг, 25 июля 2024, 07:30
США и Канада перехватили российские и китайские бомбардировщики перед выступлением Байдена
Фото иллюстративное из сети Х NORADCommand

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщает, что направило истребители на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских бомбардировщиков H-6 у побережья Аляски – это было накануне первого выступления президента США Джо Байдена в Овальном кабинете после того, как он объявил о выходе из президентской гонки.

Источник: Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в сети Х и издание Fox News

Дословно ведомство: "NORAD обнаружил, отследил и перехватил два российских военных самолета Ту-95 и два китайских H-6, которые 24 июля 2024 года работали в зоне идентификации ПВО Аляски. Перехват осуществляли истребители NORAD из США и Канады".

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Fox News акцентирует, что это первый случай, когда Россия и Китай осуществили совместное патрулирование бомбардировщиков возле Аляски.

Также издание отмечает, что сообщение NORAD появилось менее чем за час до того, как Байден должен был обратиться к нации в своем первом публичном выступлении после того, как он объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок.

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В NORAD добавили, что самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

"Эта активность России и КНР в зоне идентификации ПВО Аляски не рассматривается как угроза, и NORAD будет продолжать следить за активностью конкурентов вблизи Северной Америки и отвечать присутствием на присутствие", – заявили в ведомстве.

Пока не установлено, связано ли это с выступлением Байдена.

Темы: СШАКанадаРосcияКитай
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