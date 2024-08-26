Окупанти ударили по підприємству на Харківщині: 1 загиблий, 2 поранені
Понеділок, 26 серпня 2024, 12:25
Одна людина загинула та ще дві дістали поранення у результаті російського удару по Ізюмському району Харківської області.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення".
Реклама:
Деталі: Також, за його словами, зафіксоване влучання по Немишлянському району Харкова (минулося без постраждалих) і влучання ракетою Х-22 було по с. Олексіївка Лозівського району (горіла трава на площі 1 га, дані про постраждалих не надходили).
У селі Першотравневе Красноградського району окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.
- У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.
- Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.
- Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області і про одного у Запорізькій області.
- Внаслідок масованої російської повітряної атаки РФ є пошкодження інфраструктурних об’єктів та потерпілий у Київській області.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.
- Станом на 11:00 повідомлялося, що від російського удару загинули 4 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).