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Окупанти ударили по підприємству на Харківщині: 1 загиблий, 2 поранені

Ірина БалачукПонеділок, 26 серпня 2024, 12:25
Окупанти ударили по підприємству на Харківщині: 1 загиблий, 2 поранені
Наслідки російських ударів по Україні 26 серпня. Фото ДСНС

Одна людина загинула та ще дві дістали поранення у результаті російського удару по Ізюмському району Харківської області.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення".

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Деталі: Також, за його словами, зафіксоване влучання по Немишлянському району Харкова (минулося без постраждалих) і влучання ракетою Х-22 було по с. Олексіївка Лозівського району (горіла трава на площі 1 га, дані про постраждалих не надходили).

У селі Першотравневе Красноградського району окупанти пошкодили об’єкт інфраструктури.

Передісторія:

Харківська областьракетний ударжертви
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