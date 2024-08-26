Оккупанты ударили по предприятию на Харьковщине: 1 погибший, 2 раненых
Понедельник, 26 августа 2024, 12:25
Один человек погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по Изюмскому району Харьковской области.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб человек. Еще два человека получили ранения".
Реклама:
Детали: Также, по его словам, зафиксировано попадание по Немышлянскому району Харькова (обошлось без пострадавших) и попадание ракетой Х-22 было по с. Алексеевка Лозовского района (горела трава на площади 1 га, данные о пострадавших не поступали).
В селе Первомайское Красноградского района оккупанты повредили объект инфраструктуры.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
- В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
- В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.
- Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.
- Известно об одном погибшем в Днепропетровской области и об одном в Запорожской области.
- В результате массированной российской воздушной атаки РФ есть повреждения инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.
- По состоянию на 11:00 сообщалось, что всего от российского удара погибли 4 человека (по одному в Луцке, в Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях) и по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области).