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Оккупанты ударили по предприятию на Харьковщине: 1 погибший, 2 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 26 августа 2024, 12:25
Оккупанты ударили по предприятию на Харьковщине: 1 погибший, 2 раненых
Последствия российских ударов по Украине 26 августа. Фото ГСЧС

Один человек погиб и еще два получили ранения в результате российского удара по Изюмскому району Харьковской области.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб человек. Еще два человека получили ранения".

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Детали: Также, по его словам, зафиксировано попадание по Немышлянскому району Харькова (обошлось без пострадавших) и попадание ракетой Х-22 было по с. Алексеевка Лозовского района (горела трава на площади 1 га, данные о пострадавших не поступали).

В селе Первомайское Красноградского района оккупанты повредили объект инфраструктуры.

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