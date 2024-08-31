Операція Сирського на Курщині здивувала не лише росіян, але й українських бійців – WSJ

План головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо наступу на Курську область Росії здивував не лише росіян, але й українських бійців, пише The Wall Street Journal.

Джерело: WSJ

Дослівно видання: "Генерал Олександр Сирський зробив висновки з попереднього контрнаступу України і тримав план заходу на територію РФ в таємниці. У кінці липня він зібрав старших офіцерів на таємну нараду, де розкрив зухвалий план відродження військових зусиль України".

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Деталі: На цій нараді Сирський сказав, що українська армія переломить ситуацію, зайшовши на територію Росії, чого не було з часів Другої світової війни.

Один з учасників, начальник штабу 61-ї механізованої бригади підполковник Артем Холодкевич сказав, що його першою реакцією був шок.

Видання підкреслює, що зухвала операція також приголомшила Росію – українські війська швидко подолали слабку прикордонну оборону і швидко взяли під контроль близько 100 міст і сіл у Курській області Росії.

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"Наступ збентежив російського президента Володимира Путіна, підняв бойовий дух українців після року виснажливої оборонної війни і показав США та іншим партнерам, що Україна ще може боротися", – наголошує WSJ.

Водночас видання акцентує, що успіх операції в кінцевому підсумку буде визначатися низкою інших факторів:

чи призведе вона до довготривалих перемог чи до більших втрат на полі бою,

чи принесе політичні дивіденди, які призведуть до збільшення військової підтримки з боку США та їхніх союзників;

чи посилить позицію України в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

WSJ наголошує, що нині – на четвертому тижні – наступ продовжує набирати обертів, навіть незважаючи на те, що Росія надіслала підкріплення.

За словами українських солдатів, щонайменше 2 000 російських військових притиснуті до річки, а неодноразові спроби РФ побудови понтонні мости не увінчалися успіхом.

Деякі військові стратеги і солдати ставлять під сумнів Курську операцію, кажучи, що Сирський відволікає дорогоцінні резерви живої сили і техніки на новий фронт, в той час як Росія використовує слабкі оборонні лінії України на східному фронті, щоб просуватися вперед. У відповідь на захід українців на Курщину Росія вивела з України кілька тисяч військовослужбовців, але при цьому посилила атаки на свою головну ціль – Покровськ, який є важливим логістичним вузлом для українських операцій на сході.

Інші схвалюють цей крок, кажучи, що Україні потрібно було використати подібний "джокер", щоб змінити хід війни.

"Україна не може дозволити собі просто тягнути час, перекидаючи більше людей на лінію оборони… Вам постійно доводиться приймати рішення про пріоритети, про те, де можна піти на ризик", – сказав колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

WSJ пише, що зараз Україна використовує неготовність Росії, щоб завдати удару глибше в тил, створюючи те, що президент Володимир Зеленський назвав буферною зоною, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

Також ЗСУ продовжують брати все більше полонених, щоб поповнити резерв, який Україна сподівається обміняти на своїх громадян, утримуваних у Росії.

"Україна використовує нову тактику і техніку, щоб отримати перевагу там, де російська оборона слабша, в тому числі застосовує невеликі безпілотники з вибуховими пристроями для збиття вертольотів і російських розвідувальних дронів", – підсумувало видання.

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