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Операция Сырского на Курщине удивила не только россиян, но и украинских бойцов – WSJ

Ирина БалачукСуббота, 31 августа 2024, 12:52
Операция Сырского на Курщине удивила не только россиян, но и украинских бойцов – WSJ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото иллюстративное из Facebook

План главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно наступления на Курскую область России удивил не только россиян, но и украинских бойцов, пишет The Wall Street Journal.

Источник: WSJ

Дословно издание: "Генерал Александр Сырский сделал выводы из предыдущего контрнаступления Украины и держал план захода на территорию РФ в тайне. В конце июля он собрал старших офицеров на тайное совещание, где раскрыл дерзкий план возрождения военных усилий Украины".

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Детали: На этом совещании Сырский сказал, что украинская армия переломит ситуацию, зайдя на территорию России, чего не было со времен Второй мировой войны.

Один из участников, начальник штаба 61-й механизированной бригады подполковник Артем Холодкевич сказал, что его первой реакцией был шок.

Издание подчеркивает, что дерзкая операция также ошеломила Россию – украинские войска быстро преодолели слабую пограничную оборону и быстро взяли под контроль около 100 городов и сел в Курской области России.

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"Наступление обескуражило российского президента Владимира Путина, подняло боевой дух украинцев после года изнурительной оборонительной войны и показало США и другим партнерам, что Украина еще может бороться", – отмечает WSJ.

В то же время издание акцентирует, что успех операции в конечном итоге будет определяться рядом других факторов:

  • приведет ли она к долговременным победам или к большим потерям на поле боя,
  • принесет ли политические дивиденды, которые приведут к увеличению военной поддержки со стороны США и их союзников;
  • усилит ли позицию Украины в каких-либо будущих мирных переговорах.

WSJ отмечает, что сейчас – на четвертой неделе – наступление продолжает набирать обороты, даже несмотря на то, что Россия прислала подкрепление.

По словам украинских солдат, по меньшей мере 2 000 российских военных прижаты к реке, а неоднократные попытки РФ построить понтонные мосты не увенчались успехом.

Некоторые военные стратеги и солдаты ставят под сомнение Курскую операцию, говоря, что Сырский отвлекает драгоценные резервы живой силы и техники на новый фронт, в то время как Россия использует слабые оборонительные линии Украины на восточном фронте, чтобы продвигаться вперед. В ответ на заход украинцев на Курщину Россия вывела из Украины несколько тысяч военнослужащих, но при этом усилила атаки на свою главную цель – Покровск, который является важным логистическим узлом для украинских операций на востоке.

Другие одобряют этот шаг, говоря, что Украине нужно было использовать подобный "джокер", чтобы изменить ход войны.

"Украина не может позволить себе просто тянуть время, перебрасывая больше людей на линию обороны... Вам постоянно приходится принимать решения о приоритетах, о том, где можно пойти на риск", – сказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

WSJ пишет, что сейчас Украина использует неготовность России, чтобы нанести удар глубже в тыл, создавая то, что президент Владимир Зеленский назвал буферной зоной, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.

Также ВСУ продолжают брать все больше пленных, чтобы пополнить резерв, который Украина надеется обменять на своих граждан, удерживаемых в России.

"Украина использует новую тактику и технику, чтобы получить преимущество там, где российская оборона слабее, в том числе применяет небольшие беспилотники со взрывными устройствами для сбивания вертолетов и российских разведывательных дронов", – подытожило издание.

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Предыстория: 

Курская область Росcиявойна
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