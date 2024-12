У Грузії повідомляють про побиття мітингувальників силовиками

У Грузії публікують відео побиття силовиками мирних демонстрантів та журналістів у ніч на суботу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема Formula News опублікувало відео побиття журналіста RealPolitika Ака Заркуа працівниками поліції.

"Жодних провокацій, жодних порушень. Я працював, повністю дотримуючись усіх правил і в повному екіпіруванні. Але просто тому, що їм не сподобалося, що я там був, мене оточили близько десяти спецпризначенців і били, поки їм не набридло", – розповів Заркуа у соцмережі.

Footage of physical assault on RealPolitika journalist Aka Zarqua by the Police. “Zero provocation, zero violations. I was working while fully complying with all the rules and in full gear. Yet, simply because they didn’t like me being there, about ten special forces officers… pic.twitter.com/8ALaJoTtrk — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 29, 2024

Сценами побиття мирних протестувальників поділився також активіст Лука Мішвеладзе.

Well known Georgian lawyer Beka Basilaia is seen wilfully beaten in the head by Police during his detention as he does not show any resistance.



Video: Studio monitor pic.twitter.com/hx4FkneY97 — Formula NEWS | English (@FormulaGe) November 30, 2024

Formula News опублікувало відео побиття грузинського адвоката Бека Басілая під час затримання, хоча він не чинив жодного опору.

This is beyond everything.

How can humans act like this?

And do you know the worst part?

Their uniforms are designed in a way that makes it impossible to identify who they are

They can kill someone and we can't even see which policeman it was.#GeorgiaProtests #TbilisiProtests pic.twitter.com/9Fiu8PInH1 — luka Mishveladze (@LukaMishveladze) November 30, 2024

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу. Силовики під час розгону били у тому числі журналістів і їхню техніку. Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".