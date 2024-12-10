Путін заявив, що "Орєшнік" мінімізує необхідність застосування ядерної зброї

Російський правитель Володимир Путін заявив, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у Росії "знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї".

Джерело: Путін на засіданні "Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини" в РФ, цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "За великим рахунком, нам тепер потрібно не ядерну доктрину вдосконалювати, а "Орєшнік", тому що, якщо розібратися, достатня кількість цих сучасних систем... ставлять просто на межу практично відсутності необхідності застосування ядерної зброї".

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Деталі: Глава Кремля заявив, що Росія "ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює".

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського правителя Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему "Орєшнік" і вже підшукує місце для цієї зброї.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), розміщення системи "Орєшнік" у Білорусі не збільшує ризиків завдання ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО.

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