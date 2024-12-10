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Путін заявив, що "Орєшнік" мінімізує необхідність застосування ядерної зброї

Валентина РоманенкоВівторок, 10 грудня 2024, 16:57
Путін заявив, що Орєшнік мінімізує необхідність застосування ядерної зброї
Путін. фото Getty Images

Російський правитель Володимир Путін заявив, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у Росії "знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї".

Джерело: Путін на засіданні "Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини" в РФ, цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "За великим рахунком, нам тепер потрібно не ядерну доктрину вдосконалювати, а "Орєшнік", тому що, якщо розібратися, достатня кількість цих сучасних систем... ставлять просто на межу практично відсутності необхідності застосування ядерної зброї".

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Деталі: Глава Кремля заявив, що Росія "ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює".

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського правителя Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему "Орєшнік" і вже підшукує місце для цієї зброї.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), розміщення системи "Орєшнік" у Білорусі не збільшує ризиків завдання ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО.

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Передісторія:

  • За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
  • Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
  • 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
  • Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що "Орєшнік" - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр". За його словами, станом на жовтень 2024 року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр", одна з яких прилетіла по Дніпру 21 листопада.
  • 28 листопада Путін заявив про нібито початок серійного виробництва системи "Орєшнік". Лідер Кремля сказав, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".

ядерна зброяПутін
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