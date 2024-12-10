Российский правитель Владимир Путин заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России "снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия".

Источник: Путин на заседании "Совета по развитию гражданского общества и правам человека" в РФ, цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем… ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия".

Реклама:

Детали: Глава Кремля заявил, что Россия "ядерную доктрину не ужесточает, а совершенствует".

Напомним: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому правителю Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны российскую так называемую систему "Орешник" и уже подыскивает место для этого оружия.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), размещение системы "Орешник" в Беларуси не увеличивает рисков нанесения ударов баллистических ракет средней дальности по Украине или странам НАТО.

РЕКЛАМА:

Предыстория: