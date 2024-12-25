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Санду підтвердила, що російська ракета порушила повітряний простір Молдови

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 11:27
Санду підтвердила, що російська ракета порушила повітряний простір Молдови
Мая Санду, фото: Getty Images

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня.

Джерело: Санду у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Санду заявила, що в день Різдва "Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою".

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"Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії і повністю солідарна з Україною", – додала молдовська президентка.

У ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та понад сто дронів, українській протиповітряній обороні вдалось збити "понад 50 ракет і значну частину дронів".

Нагадаємо, в українських Повітряних силах о 7:24 25 грудня повідомили про крилату ракету, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

Моніторингові пабліки стверджують, що російська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії, залетівши з району міста Ямпіль на Вінниччині (біля молдовського кордону) і влетівши в районі міста Дарабань (румунське місто біля кордону з Молдовою).

Румунська сторона поки не підтверджує дані про проліт російської ракети над своєю територією.

МолдоваУкраїнаракетний ударвійна
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