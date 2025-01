Санду підтвердила, що російська ракета порушила повітряний простір Молдови

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня.

Джерело: Санду у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Санду заявила, що в день Різдва "Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою".

"Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії і повністю солідарна з Україною", – додала молдовська президентка.

У ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. За словами президента Володимира Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та понад сто дронів, українській протиповітряній обороні вдалось збити "понад 50 ракет і значну частину дронів".

