Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вдалося повернути офіцерів: емоційні кадри обміну 14 червня

Валентина РоманенкоСубота, 14 червня 2025, 17:14
Вдалося повернути офіцерів: емоційні кадри обміну 14 червня
фото ДПСУ

Більшість із повернутих 14 червня в Україну з російського полону бранців – офіцери, складні переговори щодо наступних етапів обміну тривають.

Джерело: заступник очільника Координаційного штабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" та в ефірі національного телемарафону, відео Коордштабу, відео з Facebook міністра оборони Рустема Умєрова, відео Держприкордонслужби, відео СБУ, відео United 24

Пряма мова Юсова: "Особливість сьогоднішнього етапу обміну – це, власне поєднання двох категорій, про які було домовлено в Стамбулі, це – важкохворі і тяжкопоранені та молоді захисники 25 років і молодші. І звичайно, те, що більшість із повернутих сьогодні – це українські офіцери. Ні для кого не секрет, що протягом усього періоду повномасштабного вторгнення саме повернення офіцерського складу є окремою складною роботою. Сьогодні емоції рідних, які чекали на багатьох понад три роки, безумовно, важко описати словами і це надихає. Далі робота буде продовжена".

Реклама:

Деталі: В телеефірі Юсов знову наголосив, що цифри щодо кількості повернутих із полону до закінчення великого обміну за стамбульськими домовленостями Координаційний штаб не розголошує з міркувань безпеки, оскільки перемовини тривають.

РЕКЛАМА:

Офіцер зазначив, що весь тиждень репатріаційних заходів та обмінів супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу та родичів полонених, дезінформацією. "Але тим не менше, Україна тримається, переговорна група працює і повертає своїх додому", – додав представник ГУР.

Юсов відзначив, що в суботу також відбулися репатріаційні заходи, і попри неправдиві заяви російської пропаганди про те, що нібито Україна відмовляється забирати тіла своїх громадян, цей процес триває.

Стосовно того, скільки часу ще триватиме масштабний обмін за стамбульськими домовленостями, Юсов не став давати прогнозів, зазначивши лише: "тиждень, що завершується, був дуже інтенсивним, думаю, що найближчі дні будуть не менш напруженими".

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • 9 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
  • 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
  • 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.
  • 12 червня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають тяжкі хвороби. Частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти.
  • 13 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 полеглих. Окупанти стверджують, що всі тіла належать громадянам України, надалі буде проведена ідентифікація репатрійованих.
  • 14 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії тяжкопоранені та важкохворі. Також частина звільнених - молодші 25 років. Переважна більшість звільнених оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Україна також отримала ще 1200 тіл, які зі слів російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
  • Коордштаб наголошує: з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

полоненіобмінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПентагон на честь дня прапора США опублікував "російські прапори"
Оновлено, відеоУнаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені
Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин
Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
Усі новини...
полонені
Зеленський: Плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня
Четвертий обмін за тиждень: в Україну повернулися бійці, які у полоні з 2022 року
У Коордштабі закликали Росію не затягувати узгоджені обміни полоненими
Останні новини
10:00
ПС: Росія атакувала майже 200 ракетами та дронами – збиті, зокрема, два "Кинджали"
09:56
відеоАмериканець Гітчінс нокаутом у корпус здолав кривдника Ломаченка в бою за чемпіонський пояс
09:35
Протести проти Трампа: організатори говорять про "мільйони учасників"
09:11
РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання
08:45
фотоПентагон на честь дня прапора США опублікував "російські прапори"
08:27
РФ вбила ще одну людину та трьох поранила на Херсонщині та Донеччині
08:21
текст"Кидали гроші направо і наліво". Як у 1919-1922 роках корупція нищила українську державність
07:59
формула-1Британець Расселл на Mercedes другий рік поспіль виграв кваліфікацію Гран-прі Канади
07:56
Ізраїль закликає США вступити у війну проти Ірану для знищення його ядерної програми – Axios
07:35
Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: