Вдалося повернути офіцерів: емоційні кадри обміну 14 червня

Більшість із повернутих 14 червня в Україну з російського полону бранців – офіцери, складні переговори щодо наступних етапів обміну тривають.

Джерело: заступник очільника Координаційного штабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" та в ефірі національного телемарафону, відео Коордштабу, відео з Facebook міністра оборони Рустема Умєрова, відео Держприкордонслужби, відео СБУ, відео United 24

Пряма мова Юсова: "Особливість сьогоднішнього етапу обміну – це, власне поєднання двох категорій, про які було домовлено в Стамбулі, це – важкохворі і тяжкопоранені та молоді захисники 25 років і молодші. І звичайно, те, що більшість із повернутих сьогодні – це українські офіцери. Ні для кого не секрет, що протягом усього періоду повномасштабного вторгнення саме повернення офіцерського складу є окремою складною роботою. Сьогодні емоції рідних, які чекали на багатьох понад три роки, безумовно, важко описати словами і це надихає. Далі робота буде продовжена".

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Деталі: В телеефірі Юсов знову наголосив, що цифри щодо кількості повернутих із полону до закінчення великого обміну за стамбульськими домовленостями Координаційний штаб не розголошує з міркувань безпеки, оскільки перемовини тривають.

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Офіцер зазначив, що весь тиждень репатріаційних заходів та обмінів супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу та родичів полонених, дезінформацією. "Але тим не менше, Україна тримається, переговорна група працює і повертає своїх додому", – додав представник ГУР.

Юсов відзначив, що в суботу також відбулися репатріаційні заходи, і попри неправдиві заяви російської пропаганди про те, що нібито Україна відмовляється забирати тіла своїх громадян, цей процес триває.

Стосовно того, скільки часу ще триватиме масштабний обмін за стамбульськими домовленостями, Юсов не став давати прогнозів, зазначивши лише: "тиждень, що завершується, був дуже інтенсивним, думаю, що найближчі дні будуть не менш напруженими".

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