Вдалося повернути офіцерів: емоційні кадри обміну 14 червня
Більшість із повернутих 14 червня в Україну з російського полону бранців – офіцери, складні переговори щодо наступних етапів обміну тривають.
Джерело: заступник очільника Координаційного штабу, представник ГУР, майор Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" та в ефірі національного телемарафону, відео Коордштабу, відео з Facebook міністра оборони Рустема Умєрова, відео Держприкордонслужби, відео СБУ, відео United 24
Пряма мова Юсова: "Особливість сьогоднішнього етапу обміну – це, власне поєднання двох категорій, про які було домовлено в Стамбулі, це – важкохворі і тяжкопоранені та молоді захисники 25 років і молодші. І звичайно, те, що більшість із повернутих сьогодні – це українські офіцери. Ні для кого не секрет, що протягом усього періоду повномасштабного вторгнення саме повернення офіцерського складу є окремою складною роботою. Сьогодні емоції рідних, які чекали на багатьох понад три роки, безумовно, важко описати словами і це надихає. Далі робота буде продовжена".
Деталі: В телеефірі Юсов знову наголосив, що цифри щодо кількості повернутих із полону до закінчення великого обміну за стамбульськими домовленостями Координаційний штаб не розголошує з міркувань безпеки, оскільки перемовини тривають.
Офіцер зазначив, що весь тиждень репатріаційних заходів та обмінів супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу та родичів полонених, дезінформацією. "Але тим не менше, Україна тримається, переговорна група працює і повертає своїх додому", – додав представник ГУР.
Юсов відзначив, що в суботу також відбулися репатріаційні заходи, і попри неправдиві заяви російської пропаганди про те, що нібито Україна відмовляється забирати тіла своїх громадян, цей процес триває.
Стосовно того, скільки часу ще триватиме масштабний обмін за стамбульськими домовленостями, Юсов не став давати прогнозів, зазначивши лише: "тиждень, що завершується, був дуже інтенсивним, думаю, що найближчі дні будуть не менш напруженими".
Передісторія:
- На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
- 9 червня стартував 66-ий обмін військовополоненими. В Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
- 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
- 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.
- 12 червня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають тяжкі хвороби. Частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти.
- 13 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 полеглих. Окупанти стверджують, що всі тіла належать громадянам України, надалі буде проведена ідентифікація репатрійованих.
- 14 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії тяжкопоранені та важкохворі. Також частина звільнених - молодші 25 років. Переважна більшість звільнених оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Україна також отримала ще 1200 тіл, які зі слів російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.
- Коордштаб наголошує: з міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.