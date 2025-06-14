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Удалось вернуть офицеров: эмоциональные кадры обмена 14 июня

Валентина РоманенкоСуббота, 14 июня 2025, 17:14
Удалось вернуть офицеров: эмоциональные кадры обмена 14 июня
фото ГПСУ

Большинство из возвращенных 14 июня в Украину из российского плена пленников - офицеры, сложные переговоры относительно следующих этапов обмена продолжаются.

Источник: замглавы Координационного штаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" и в эфире национального телемарафона, видео Коордштаба, видео с Facebook министра обороны Рустема Умерова, видео Госпогранслужбы, видео СБУ, видео United 24

Прямая речь Юсова: "Особенность сегодняшнего этапа обмена - это, собственно, сочетание двух категорий, о которых было договорено в Стамбуле, это - тяжелобольные и тяжелораненые и молодые защитники 25 лет и моложе. И конечно, то, что большинство из возвращенных сегодня - это украинские офицеры. Ни для кого не секрет, что в течение всего периода полномасштабного вторжения именно возвращение офицерского состава является отдельной сложной работой. Сегодня эмоции родных, которые ждали многих более трех лет, безусловно, трудно описать словами и это вдохновляет. Далее работа будет продолжена".

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Детали: В телеэфире Юсов вновь подчеркнул, что цифры по количеству возвращенных из плена до окончания большого обмена по стамбульским договоренностям Координационный штаб не разглашает из соображений безопасности, поскольку переговоры продолжаются.

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Офицер отметил, что вся неделя репатриационных мероприятий и обменов сопровождается информационными атаками, давлением на переговорную группу и родственников пленных, дезинформацией. "Но тем не менее, Украина держится, переговорная группа работает и возвращает своих домой", - добавил представитель ГУР.

Юсов отметил, что в субботу также состоялись репатриационные мероприятия, и несмотря на ложные заявления российской пропаганды о том, что якобы Украина отказывается забирать тела своих граждан, этот процесс продолжается.

Относительно того, сколько времени еще продлится масштабный обмен по стамбульским договоренностям, Юсов не стал давать прогнозов, отметив лишь: "завершающаяся неделя была очень интенсивной, думаю, что ближайшие дни будут не менее напряженными".

Предыстория:

  • На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
  • 9 июня стартовал 66-й обмен военнопленными. В Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
  • 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.
  • 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.
  • 12 июня Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют тяжелые болезни. Часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести.
  • 13 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 павших. Оккупанты утверждают, что все тела принадлежат гражданам Украины, в дальнейшем будет проведена идентификация репатриированных.
  • 14 июня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории тяжелораненые и тяжелобольные. Также часть освобожденных - моложе 25 лет. Подавляющее большинство освобожденных защитников находилось в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Украина также получила еще 1200 тел, которые со слов российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.
  • Коордштаб подчеркивает: из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.

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