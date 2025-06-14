Удалось вернуть офицеров: эмоциональные кадры обмена 14 июня

Большинство из возвращенных 14 июня в Украину из российского плена пленников - офицеры, сложные переговоры относительно следующих этапов обмена продолжаются.

Источник: замглавы Координационного штаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" и в эфире национального телемарафона, видео Коордштаба, видео с Facebook министра обороны Рустема Умерова, видео Госпогранслужбы, видео СБУ, видео United 24

Прямая речь Юсова: "Особенность сегодняшнего этапа обмена - это, собственно, сочетание двух категорий, о которых было договорено в Стамбуле, это - тяжелобольные и тяжелораненые и молодые защитники 25 лет и моложе. И конечно, то, что большинство из возвращенных сегодня - это украинские офицеры. Ни для кого не секрет, что в течение всего периода полномасштабного вторжения именно возвращение офицерского состава является отдельной сложной работой. Сегодня эмоции родных, которые ждали многих более трех лет, безусловно, трудно описать словами и это вдохновляет. Далее работа будет продолжена".

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Детали: В телеэфире Юсов вновь подчеркнул, что цифры по количеству возвращенных из плена до окончания большого обмена по стамбульским договоренностям Координационный штаб не разглашает из соображений безопасности, поскольку переговоры продолжаются.

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Офицер отметил, что вся неделя репатриационных мероприятий и обменов сопровождается информационными атаками, давлением на переговорную группу и родственников пленных, дезинформацией. "Но тем не менее, Украина держится, переговорная группа работает и возвращает своих домой", - добавил представитель ГУР.

Юсов отметил, что в субботу также состоялись репатриационные мероприятия, и несмотря на ложные заявления российской пропаганды о том, что якобы Украина отказывается забирать тела своих граждан, этот процесс продолжается.

Относительно того, сколько времени еще продлится масштабный обмен по стамбульским договоренностям, Юсов не стал давать прогнозов, отметив лишь: "завершающаяся неделя была очень интенсивной, думаю, что ближайшие дни будут не менее напряженными".

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