Удалось вернуть офицеров: эмоциональные кадры обмена 14 июня
Большинство из возвращенных 14 июня в Украину из российского плена пленников - офицеры, сложные переговоры относительно следующих этапов обмена продолжаются.
Источник: замглавы Координационного штаба, представитель ГУР, майор Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" и в эфире национального телемарафона, видео Коордштаба, видео с Facebook министра обороны Рустема Умерова, видео Госпогранслужбы, видео СБУ, видео United 24
Прямая речь Юсова: "Особенность сегодняшнего этапа обмена - это, собственно, сочетание двух категорий, о которых было договорено в Стамбуле, это - тяжелобольные и тяжелораненые и молодые защитники 25 лет и моложе. И конечно, то, что большинство из возвращенных сегодня - это украинские офицеры. Ни для кого не секрет, что в течение всего периода полномасштабного вторжения именно возвращение офицерского состава является отдельной сложной работой. Сегодня эмоции родных, которые ждали многих более трех лет, безусловно, трудно описать словами и это вдохновляет. Далее работа будет продолжена".
Детали: В телеэфире Юсов вновь подчеркнул, что цифры по количеству возвращенных из плена до окончания большого обмена по стамбульским договоренностям Координационный штаб не разглашает из соображений безопасности, поскольку переговоры продолжаются.
Офицер отметил, что вся неделя репатриационных мероприятий и обменов сопровождается информационными атаками, давлением на переговорную группу и родственников пленных, дезинформацией. "Но тем не менее, Украина держится, переговорная группа работает и возвращает своих домой", - добавил представитель ГУР.
Юсов отметил, что в субботу также состоялись репатриационные мероприятия, и несмотря на ложные заявления российской пропаганды о том, что якобы Украина отказывается забирать тела своих граждан, этот процесс продолжается.
Относительно того, сколько времени еще продлится масштабный обмен по стамбульским договоренностям, Юсов не стал давать прогнозов, отметив лишь: "завершающаяся неделя была очень интенсивной, думаю, что ближайшие дни будут не менее напряженными".
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- 9 июня стартовал 66-й обмен военнопленными. В Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
- 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем.
- 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.
- 12 июня Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют тяжелые болезни. Часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести.
- 13 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 павших. Оккупанты утверждают, что все тела принадлежат гражданам Украины, в дальнейшем будет проведена идентификация репатриированных.
- 14 июня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории тяжелораненые и тяжелобольные. Также часть освобожденных - моложе 25 лет. Подавляющее большинство освобожденных защитников находилось в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Украина также получила еще 1200 тел, которые со слов российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.
- Коордштаб подчеркивает: из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена.