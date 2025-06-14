Зеленський: Плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня

Президент Володимир Зеленський заявив, що обміни полоненими з Росією мають бути продовжені наступного тижня.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись.

Реклама:

Сьогодні говорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо обмінів, щодо подальшої цієї роботи. Поставив дуже конкретні завдання.

Також детально обговорили важливість наступних дипломатичних кроків, що саме має бути забезпечено для процесу перемовин".

Деталі: Зеленський підкреслив, що у суботу в ході четвертого за тиждень обміну вдалося повернути, зокрема, захисників Маріуполя й "Азовсталі".

РЕКЛАМА:

"Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стани є дійсно дуже важкі", – зазначив він.

Передісторія: