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Зеленський: Плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 20:32
Зеленський: Плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня
обмін 14 червня, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Президент Володимир Зеленський заявив, що обміни полоненими з Росією мають бути продовжені наступного тижня.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз у російській неволі. Ми плануємо, що обміни продовжаться ще наступного тижня, принаймні така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобовʼязань виконає, і виконає так, як домовлялись.

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Сьогодні говорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо обмінів, щодо подальшої цієї роботи. Поставив дуже конкретні завдання.

Також детально обговорили важливість наступних дипломатичних кроків, що саме має бути забезпечено для процесу перемовин".

Деталі: Зеленський підкреслив, що у суботу в ході четвертого за тиждень обміну вдалося повернути, зокрема, захисників Маріуполя й "Азовсталі".

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"Усім надається необхідна допомога після поранень, після жорстких умов полону в Росії. Стани є дійсно дуже важкі", – зазначив він.

Передісторія:

  • На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
  • 9 червня в Україну повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років. 10 червня Україна повернула з російської неволі групу захисників, які зазнали важких поранень та мають серйозні проблеми зі здоров’ям. 11 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників. 12 червня Україна повернула з російської неволі ще одну групу захисників, які зазнали важких поранень та мають тяжкі хвороби. Частину звільнених воїнів вважали зниклими безвісти. 13 червня за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 полеглих
  • 14 червня відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії тяжкопоранені та важкохворі. Також частина звільнених - молодші 25 років. Україна також отримала ще 1200 тіл, які зі слів російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

ЗеленськийобмінполоненіРосія
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