Зеленский: Планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский заявил, что обмены пленными с Россией должны быть продолжены на следующей неделе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Работаем, чтобы вернуть всех остальных наших людей, которые сейчас находятся в российском плену. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере, такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались.

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Сегодня говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым об обменах, о дальнейшей этой работе. Поставил очень конкретные задачи.

Также подробно обсудили важность следующих дипломатических шагов, что именно должно быть обеспечено для процесса переговоров".

Детали: Зеленский подчеркнул, что в субботу в ходе четвертого за неделю обмена удалось вернуть, в частности, защитников Мариуполя и "Азовстали".

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"Всем оказывается необходимая помощь после ранений, после тяжелых условий плена в России. Состояния действительно очень тяжелые", – отметил он.

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