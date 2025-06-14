Зеленский: Планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе
Президент Владимир Зеленский заявил, что обмены пленными с Россией должны быть продолжены на следующей неделе.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Работаем, чтобы вернуть всех остальных наших людей, которые сейчас находятся в российском плену. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере, такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались.
Сегодня говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым об обменах, о дальнейшей этой работе. Поставил очень конкретные задачи.
Также подробно обсудили важность следующих дипломатических шагов, что именно должно быть обеспечено для процесса переговоров".
Детали: Зеленский подчеркнул, что в субботу в ходе четвертого за неделю обмена удалось вернуть, в частности, защитников Мариуполя и "Азовстали".
"Всем оказывается необходимая помощь после ранений, после тяжелых условий плена в России. Состояния действительно очень тяжелые", – отметил он.
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- 9 июня в Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет. 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем. 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников. 12 июня Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют тяжелые болезни. Часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести. 13 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 павших.
- 14 июня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории тяжелораненые и тяжелобольные. Также часть освобожденных - моложе 25 лет. Украина также получила еще 1200 тел, которые со слов российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.