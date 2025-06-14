Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе

Катерина ТищенкоСуббота, 14 июня 2025, 20:32
Зеленский: Планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе
обмен 14 июня, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Президент Владимир Зеленский заявил, что обмены пленными с Россией должны быть продолжены на следующей неделе.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Работаем, чтобы вернуть всех остальных наших людей, которые сейчас находятся в российском плену. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере, такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались.

Реклама:

Сегодня говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым об обменах, о дальнейшей этой работе. Поставил очень конкретные задачи.

Также подробно обсудили важность следующих дипломатических шагов, что именно должно быть обеспечено для процесса переговоров".

Детали: Зеленский подчеркнул, что в субботу в ходе четвертого за неделю обмена удалось вернуть, в частности, защитников Мариуполя и "Азовстали".

РЕКЛАМА:

"Всем оказывается необходимая помощь после ранений, после тяжелых условий плена в России. Состояния действительно очень тяжелые", – отметил он.

Предыстория:

  • На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
  • 9 июня в Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет. 10 июня Украина вернула из российской неволи группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют серьезные проблемы со здоровьем. 11 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников. 12 июня Украина вернула из российской неволи еще одну группу защитников, которые получили тяжелые ранения и имеют тяжелые болезни. Часть освобожденных воинов считали пропавшими без вести. 13 июня по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 павших. 
  • 14 июня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории тяжелораненые и тяжелобольные. Также часть освобожденных - моложе 25 лет. Украина также получила еще 1200 тел, которые со слов российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

ЗеленскийобменпленныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США
видеоВ результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены
Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ
ВидеоДесятки тысяч американцев вышли на акции протеста против политики Трампа
Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов
Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нужны более результативные ответы на вражеские ударные дроны
Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области
Зеленский воспринял поздравление США с днем России "не с большим позитивом"
Последние новости
10:00
ПС: Россия атаковала почти 200 ракетами и дронами - сбиты, в частности, два "Кинжала"
09:56
видеоКамбосос был нокаутирован ударом в корпус: Хитчинс уверенно разобрался с бывшим соперником Ломаченко
09:35
Протесты против Трампа: организаторы говорят о "миллионах участников"
09:11
РФ массированно ударила по Кременчугу, есть попадания
08:45
фотоПентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США
08:27
РФ убила еще одного человека и трех ранила на Херсонщине и Донетчине
08:21
текст"Бросали деньги направо и налево". Как в 1919-1922 годах коррупция уничтожала украинскую государственность
07:59
формула-1Британец Расселл на Mercedes второй год подряд выиграл квалификацию Гран-при Канады
07:56
Израиль призывает США вступить в войну против Ирана для уничтожения его ядерной программы – Axios
07:35
Россия потеряла еще 1170 военных в войне против Украины – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: