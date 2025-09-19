НАБУ і САП завершили розслідування справи про "золоті яйця" Міноборони

Антикорупційні органи завершили слідство у справі щодо розкрадання сотень мільйонів гривень на закупівлі продуктів для Збройних сил України під час повномасштабної війни.

Джерело: САП, НАБУ, "Українська правда"

Деталі: Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього керівника Департаменту Міністерства оборони України, власниці й директорів компаній-постачальниць та фізичної особи, яких викрили на розкраданні державних коштів на закупівлі Міноборони продуктів харчування для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення РФ.

Фігурантами цієї справи є ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький (перебуває під запобіжним заходом – нічний домашній арешт -ред.) та підприємиця Тетяна Глиняна, якій були підконтрольні компанії постачальники (запобіжка – заочний арешт), керівниця ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швець (застава 1,2 млн, внесена), керівник ТОВ "Актив Компані" Валерій Мелеш (застава 1,2 млн, внесена), та, ексдиректор ТОВ "Преміум Компані" Микола Дешпетко (застава 5 млн, внесена).

На сьогодні детективами НАБУ за дорученням прокурора стороні захисту відкрито матеріали справи для ознайомлення.

Як відомо, протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – у закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані.

Наприклад, 50 % вартості загальної поставки за договором, а це близько 1,2 млрд грн, припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені.

І навпаки, 27 видів продуктів із заниженими цінами було поставлено для ЗСУ на суму всього 3,6 млн грн, що становить лише 0,14 % вартості таких продуктів.

Також відбувалася маніпуляція в каталозі із сезонністю. Так, постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 грн/кг, полуниці – 10 грн/кг, смородини чорної – 10 грн/кг тощо. На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів указані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені.

При цьому посадовець Міністерства оборони України під час підписання договорів на постачання "не помічав" цінові маніпуляції з вартістю продуктів.

У підсумку реалізація цієї схеми призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

Передісторія: