НАБУ и САП завершили расследование дела о "золотых яйцах" Минобороны

Антикоррупционные органы завершили расследование по делу о хищении сотен миллионов гривен на закупках продуктов для Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

Источник: САП, НАБУ, "Украинская правда"

Детали: Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего руководителя департамента Министерства обороны Украины, владелицы и директоров компаний-поставщиков и физического лица, которых уличили в хищении государственных средств на закупку Минобороны продуктов питания для ВСУ во время полномасштабного вторжения РФ.

Фигурантами этого дела являются экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ Богдан Хмельницкий (находится под мерой пресечения – ночной домашний арест – ред.) и предпринимательница Татьяна Глиняная, которой были подконтрольны компании-поставщики (мера пресечения – заочный арест), руководительница ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швец (залог 1,2 млн, внесен), руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш (залог 1,2 млн, внесен), и экс-директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко (залог 5 млн, внесен).

На сегодняшний день детективами НАБУ по поручению прокурора стороне защиты открыты материалы дела для ознакомления.

Как известно, в течение 2022–2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги – в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований.

Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные.

Например, 50 % стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 млрд грн, пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены.

И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн, что составляет лишь 0,14 % стоимости таких продуктов.

Также происходила манипуляция в каталоге с сезонностью. Так, поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно ему составляла всего 8 грн/кг, клубники – 10 грн/кг, черной смородины – 10 грн/кг и т. д. На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны.

При этом чиновник Министерства обороны Украины во время подписания договоров на поставку "не замечал" ценовые манипуляции со стоимостью продуктов.

В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщицы незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

Предыстория: