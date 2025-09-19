НАБУ и САП завершили расследование дела о "золотых яйцах" Минобороны
Антикоррупционные органы завершили расследование по делу о хищении сотен миллионов гривен на закупках продуктов для Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.
Источник: САП, НАБУ, "Украинская правда"
Детали: Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего руководителя департамента Министерства обороны Украины, владелицы и директоров компаний-поставщиков и физического лица, которых уличили в хищении государственных средств на закупку Минобороны продуктов питания для ВСУ во время полномасштабного вторжения РФ.
Фигурантами этого дела являются экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ Богдан Хмельницкий (находится под мерой пресечения – ночной домашний арест – ред.) и предпринимательница Татьяна Глиняная, которой были подконтрольны компании-поставщики (мера пресечения – заочный арест), руководительница ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швец (залог 1,2 млн, внесен), руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш (залог 1,2 млн, внесен), и экс-директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко (залог 5 млн, внесен).
На сегодняшний день детективами НАБУ по поручению прокурора стороне защиты открыты материалы дела для ознакомления.
Как известно, в течение 2022–2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги – в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований.
Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные.
Например, 50 % стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 млрд грн, пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены.
И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн, что составляет лишь 0,14 % стоимости таких продуктов.
Также происходила манипуляция в каталоге с сезонностью. Так, поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно ему составляла всего 8 грн/кг, клубники – 10 грн/кг, черной смородины – 10 грн/кг и т. д. На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны.
При этом чиновник Министерства обороны Украины во время подписания договоров на поставку "не замечал" ценовые манипуляции со стоимостью продуктов.
В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщицы незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.
Предыстория:
- 21 января 2023 года издание ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала также цена за 100 граммов.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален, и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны в сентябре 2023 года.
- В июле 2025 года УП узнала, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Впоследствии источники УП сообщили, что следственные действия состоялись 30 июня в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, так называемого дела о "куриных яйцах за 17 гривен". В апреле в НАБУ заявляли, что Резников не является подозреваемым в производстве. Собеседники, близкие к экс-министру, заявили, что у него не изымали никаких документов, а "телефон полистали, ничего интересного, кроме переписки по поводу публикаций в СМИ, не нашли".