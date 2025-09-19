Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАБУ и САП завершили расследование дела о "золотых яйцах" Минобороны

Валентина РоманенкоПятница, 19 сентября 2025, 17:10
НАБУ и САП завершили расследование дела о золотых яйцах Минобороны
иллюстрация антикоррупционных органов

Антикоррупционные органы завершили расследование по делу о хищении сотен миллионов гривен на закупках продуктов для Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

Источник: САП, НАБУ, "Украинская правда"

Детали: Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего руководителя департамента Министерства обороны Украины, владелицы и директоров компаний-поставщиков и физического лица, которых уличили в хищении государственных средств на закупку Минобороны продуктов питания для ВСУ во время полномасштабного вторжения РФ.

Реклама:

Фигурантами этого дела являются экс-начальник департамента Минобороны по вещевому обеспечению ВСУ Богдан Хмельницкий (находится под мерой пресечения – ночной домашний арест – ред.) и предпринимательница Татьяна Глиняная, которой были подконтрольны компании-поставщики (мера пресечения – заочный арест), руководительница ООО "ОК ЛЕНД ФУД" Лариса Швец (залог 1,2 млн, внесен), руководитель ООО "Актив Компани" Валерий Мелеш (залог 1,2 млн, внесен), и экс-директор ООО "Премиум Компани" Николай Дешпетко (залог 5 млн, внесен).

На сегодняшний день детективами НАБУ по поручению прокурора стороне защиты открыты материалы дела для ознакомления.

Как известно, в течение 2022–2023 годов Министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги – в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований.

РЕКЛАМА:

Преступная схема заключалась в определении завышенных цен на наиболее востребованные продукты и заниженных на менее востребованные.

Например, 50 % стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 млрд грн, пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены.

И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 млн грн, что составляет лишь 0,14 % стоимости таких продуктов.

Также происходила манипуляция в каталоге с сезонностью. Так, поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно ему составляла всего 8 грн/кг, клубники – 10 грн/кг, черной смородины – 10 грн/кг и т. д. На первый взгляд, Минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны.

При этом чиновник Министерства обороны Украины во время подписания договоров на поставку "не замечал" ценовые манипуляции со стоимостью продуктов.

В итоге реализация этой схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 года две компании-поставщицы незаконно получили более 733 млн грн из бюджета.

Предыстория: 

  • 21 января 2023 года издание ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
  • Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала также цена за 100 граммов.
  • Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален, и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
  • Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
  • Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с должности министра обороны в сентябре 2023 года.
  • В июле 2025 года УП узнала, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова. Впоследствии источники УП сообщили, что следственные действия состоялись 30 июня в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, так называемого дела о "куриных яйцах за 17 гривен". В апреле в НАБУ заявляли, что Резников не является подозреваемым в производстве. Собеседники, близкие к экс-министру, заявили, что у него не изымали никаких документов, а "телефон полистали, ничего интересного, кроме переписки по поводу публикаций в СМИ, не нашли".

МинобороныкоррупцияНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Минобороны
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
Чиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
"Звонили от Умерова и предлагали его человечка": Михайлова о том, почему отказалась работать в Минобороны
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: