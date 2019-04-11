Возможны ли дебаты на НСК "Олимпийский" и как они будут происходить

Прийдуть чи не прийдуть кандидати в президенти на дебати? НСК "Олімпійський" або студія "Суспільного"?

Українські виборці застигли в очікуванні очної зустрічі Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

У дебатів-2019 є всі шанси або увійти в історію, або ж перетворитися на фарс, коли суперники так і не зустрінуться та звинуватять один одного в боягузтві.

Але якщо дебатам судилося відбутись, за публічними перепалками через телеканали і соцмережі залишились нез'ясованими маса питань, які лише на перший погляд видаються несуттєвими і технічними.



Чи законні дебати на стадіоні?

Закон про вибори президента чітко вказує строки проведення офіційних теледебатів між кандидатами в президенти – остання п'ятниця перед голосуванням. У нашому випадку, 19 квітня.

Порядок проведення теледебатів регламентується окремою постановою ЦВК, в якій ледь не похвилинно розписано, що, де й коли має відбуватися.

Саме на неї посилаються у Національній суспільній телерадіокомпанії і в ЦВК, коли говорять, що обов'язкові теледебати не можуть проходити на стадіоні, бо мають бути проведені у студії НСТУ за конкретною адресою: Мельникова (після декомунізації – Іллєнка), 42 у Києві.

"Офіційні дебати можуть бути лише тут, в цьому місці, в "Олівці", – безапеляційно підкреслює голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

Неможливість проведення офіційних дебатів зовсім не означає, що дебати на стадіоні неможливі взагалі. Можливі. Просто не офіційні, і не за рахунок держави.

Кожен кандидат має право проплатити зі свого виборчого фонду оренду стадіону або орендувати будь-яке інше місце для проведення зборів, мітингів, дебатів та інших публічних заходів передвиборної агітації.

Проведення такої дискусії не позбавляє кандидатів необхідності прийти в студію НСТУ на офіційні дебати.

Щоправда, закон не передбачає жодних покарань у випадку ігнорування дебатів.

Хто зможе потрапити на стадіон? Чи будуть продавати квитки?

Можливих дат проведення дебатів на стадіоні "Олімпійського" дві – 14 та 19 квітня. Саме на ці дні подали запити до НСК уповноважені представники Порошенка і Зеленського.

У четвер, 11 квітня, на НСК "Олімпійський" відбулися переговори штабів двох кандидатів щодо проведення дебатів. Одне з багатьох питань, яке мали обговорювати, технічне – за яким принципом формувати пул глядачів на стадіоні.

Напередодні цієї зустрічі співрозмовник УП у штабі Порошенка розповів, що позиція команди чинного президента однозначна: квитки на подію в касах "Олімпійського" не продаватимуть. Хоча лунали пропозиції від громадськості продати квитки та пожертвувати гроші на благодійність.

Зокрема, до кандидатів у президенти з такою пропозицією звернулися онкохворі діти та фонд "Таблеточки".

Два штаби мали б домовитися про розподіл місць на стадіоні, який вміщує 70 050 глядачів, за принципом 50 на 50.

Формувати групи своїх "фанів" мають штаби. "Вболівальників" Зеленського та Порошенка потрібно розділити по окремих секторах.

Але під час закритої для ЗМІ зустрічі штабів у четвер сторони не досягли згоди щодо проведення дебатів.

Представники Порошенка наполягають на проведенні їх на НСК 14 квітня, о 14:14. А 19-го – на "Суспільному".

У той же час штаб Зеленського продовжує наполягати на даті 19 квітня та на місці проведення – НСК "Олімпійському". При цьому тепер пропонують провести дебати через телеміст, якщо 19-го Порошенко прийде на "Суспільне", а не на "Олімпійський".

Скільки необхідно правоохоронців для забезпечення громадського порядку? З чим не пускатимуть на стадіон?

Дебати на НСК "Олімпійський" можуть стати важким іспитом для правоохоронців. Але силовики запевняють, що їм під силу зробити політичний батл безпечним для його учасників та глядачів.

Як повідомив УП речник Національної поліції Ярослав Тракало, у разі проведення дебатів поруч зі стадіоном встановлять металошукачі і, за словами речника Нацполіції, "проводитимуться фільтраційні заходи".

Підготовка заходів безпеки буде проходити за участю Управління держохорони та СБУ.

"Безперечно, будуть задіяні усі служби, зокрема кінологи та вибухотехніки. Глядачі зможуть пронести на стадіон усе, що не заборонено законом. Однак якщо це будуть банери, плакати чи розтяжки образливого змісту – такі речі вилучатимуться", – пояснив Тракало.

Скільки коштуватиме проведення дебатів та хто буде за них платити?

Одразу після того, як у суспільстві почали обговорювати можливі дебати на "Олімпійському", постало питання вартості такого двобою. Задоволення це не з дешевих, адже йдеться про оренду самого спорткомплексу і потрібного обладнання, про монтаж сцени і забезпечення правопорядку. І все це має влетіти в копієчку або українцям, або самим кандидатам.

В "Олімпійському" ще на початку обговорень відмовлялись говорити, за скільки можуть віддати приміщення. Мовляв, цифра змінна, залежить, зокрема, від того, який захід планується. Намагаючись дізнатись хоч приблизну ціну, 4 квітня УП направила керівництву НСК запит, відповіді на який наразі не отримала.

Водночас голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія каже, що вони робили приблизні розрахунки.

Розцінки самого "Олімпійського" за оренду – 385 тисяч гривень на день. Винаймати територію доведеться на дві доби, тобто сам майданчик може обійтись у 770 тисяч.

Загалом дебати, які вигадали собі кандидати, можуть коштувати, за мінімальними підрахунками, близько 6 мільйонів гривень.

У цю суму закладено все, крім сигналу інших телеканалів. Коли держава проводить дебати, то гарантує безкоштовну трансляцію усім мовникам. Однак якщо захід будуть оплачувати політики, то за час в ефірах вони мають заплатити як за агітацію.

6 мільйонів – це трохи більше третини всього бюджету, який НСТУ отримала на час виборів. Ця сума близька до вартості офіційних дебатів у студії.

ЦВК виділило "Суспільному" 19,85 мільйона гривень на те, щоб організувати агітацію усіх зареєстрованих кандидатів перед першим туром і дебатів перед другим.

З цих коштів 5,767 мільйона країна заплатить за офіційні дебати, ті, які зараз під загрозою зриву через суперечки штабів.

Важливо розуміти, що навіть якщо влада, кандидати і "Суспільне" домовляться між собою про дебати на стадіоні, кожна копійчина, яку держава витратить не це, має офіційно пройти через тендери. А це потребує часу.

Мінімальні строки відкритих закупівель – це близько місяця. Переговорна процедура в критичних ситуаціях може відбутись значно швидше, за 5 днів, однак застосовувати її можна лише до окремих послуг і товарів.

Тобто скоріше за все, якщо Порошенко і Зеленський все ж зустрінуться на "Олімпійському", будуть змушені самостійно заплатити за таку екзотику.

Чи транслюватимуть комерційну рекламу під час дебатів на електронних бордах стадіону?

Законодавство забороняє переривати дебати комерційною рекламою та навіть анонсами інших телевізійних передач.

Це правило розповсюджується також на всі канали, які транслюють чи ретранслюють дискусію. Втім, ця норма стосується виключно офіційних теледебатів, проведення яких закріплено у законі про вибори і постанові ЦВК.

В оформленні телестудії не має бути агітації за жодного з кандидатів. Однак чи можна на їхньому фоні встановлювати зовнішню рекламу, білборди, вивіски чи інші конструкції, у постанові ЦВК чітко не прописано, бо не передбачена можливість проведення дебатів на НСК.

Якщо мова йде не про офіційні теледебати, а про агітаційну дискусію, чим по суті зараз є ідея дебатів на стадіоні, то тут правила можуть встановлюватись кандидатами і їхніми штабами.

Хто буде модератором?

Роль ведучого у передвиборчих дебатах відрізняється від тієї, яку зазвичай виконують журналісти під час ток-шоу чи інших телевізійних програм.

Законодавство чітко прописує дії модератора.

Він має бути неупередженим та навіть не може коментувати та оцінювати слова політиків.

Його задача – представляти учасників, надавати їм слово, стежити за дотриманням регламенту та часових рамок.

У якийсь момент, коли дебати активно обговорювали в мережі, свою кандидатуру запропонував шоумен Сергій Притула, відомий, зокрема, роботою на конкурсі "Євробачення".

Але на "Суспільному", яке відповідає за проведення дебатів, модераторів назвали завчасно. Це Павло Казарін та Мирослава Барчук, які вели ефіри з кандидатами і перед першим туром.

Однак обговорення на цьому не завершились – у Зеленського з'явилась нова забаганка. До "Олімпійського" та аналізів, які були його умовами, кандидат вирішив додати Юлію Тимошенко у ролі арбітра. Лідерці "Батьківщини" ЗеКоманда запропонувала стати "гарантом чесних правил та рівних можливостей" і дала їй на роздуми 24 години.

Порошенку такий задум не сподобався, він назвав це неповагою до екс-кандидатки та її виборців. Сама Тимошенко публічно не відповіла.

Коли сплив термін, у штабі Зеленського лише визнали, що ані згоди, ані відмови так і не отримали. Прес-служба шоумена сказала, що "плану Б" вони не мають і пропонувати іншого рефері поки не збираються.

Зураб Аласанія у розмові з УП запевнив: позиція з цього питання у мовника чітка, модерувати дебати мають виключно їхні ведучі, змінювати яких ніхто не збирається.

Хто технічно може транслювати такий захід?

У "Суспільному" кажуть, що здатні потягнути історичні дебати або готові транслювати їх, якщо організацією займатиметься хтось інший. Хоча очільник телерадіокомпанії Зураб Аласанія все одно чекає кандидатів у студії:

"Я думаю, всі шляхи ведуть до Риму, вони не зможуть домовитись між собою. І так чи інакше, вони всі прийдуть сюди, що б не говорили. А ми готові".

Однак численні заходи на "Олімпійському" завжди транслювали й інші телеканали. Так було, наприклад, з концертом пам'яті Кузьми Скрябіна чи виступом "Океану Ельзи", які можна було дивитись в ефірі "1+1" Ігоря Коломойського. Футбольні матчі зазвичай показують телеканали Ріната Ахметова – "Україна" чи "Футбол 1".

Історична подія

Сучасна історія НСК "Олімпійський" вмістила в себе багато яскравих епізодів. Стадіон став свідком незабутніх перемог київського "Динамо" над московським "Спартаком", мадридським "Реалом" або каталонською "Барселоною".

5 вересня 1998-го тут божеволіли фанати під час успіху національної збірної у матчі з Росією, який закінчився з рахунком 3:2.

На арені успішно провели Євро-2012 і фінал Ліги Чемпіонів у 2018-му. Або феєричний концерт "Океану Ельзи" 24 серпня 2018-го. У той день шоу зібрало до 100 тисяч глядачів. Багато з тих, хто прийшов, наївно чекали: фронтмен Святослав Вакарчук оголосить зі сцени про своє рішення йти в президенти.

Балотуватися Вакарчук не став. Відтоді минуло менше року, і події розгорнулися найпарадоксальнішим чином.

Сьогодні вся країна завмерла в очікуванні дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка на головній арені країни. Якщо вони все ж таки відбудуться на стадіоні, то увійдуть в історію не тільки України, а й світової політики і мають всі шанси стати найбільш рейтинговим шоу за часів незалежності.

Але чи зможуть вони стати точкою відліку глобальних і позитивних змін у житті українців?

Відповіді на це питання, на жаль, сьогодні не знає ніхто, обмежуючись наразі лише здачею аналізів і новими роликами у соцмережах і на телебаченні.

Наразі існує велика ймовірність наступної розв'язки: Порошенко та Зеленський все ж таки не зустрінуться.

Чинний президент 14-го прийде, як і обіцяв, на стадіон. А 19-го – в студію "Суспільного".

А Зеленський в цей день чекатиме Порошенка на НСК "Олімпійський".

Соня Лукашова, Євген Руденко, УП