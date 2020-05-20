Все меньше шуток, все больше усталости. Фотоистория года президента Зеленского

Люди рідко помічають, як стають іншими.

Навіть якщо ти, скажімо, президент і щодня з’являєшся у новинах, тобі дуже важко вловити як і в який момент ти перетворюєшся на інакшу людину. Такі зміни приходять непомітно.

Але коли йдеться про першу особу країни, зміни в її поведінці стають суспільно важливими. Виборці хочуть розуміти, що робить обраний ними лідер і чого від нього ще можна очікувати.

В річницю офіційного вступу шостого президента України Володимира Зеленського на посаду "Українська правда" вирішила нагадати, як і що змінилось у ньому, його підході до вирішення головних проблем та виборі соратників.

Оманлива шаурма

29 травня минулого року Володимир Зеленський показово виставив фото з тодішнім керівництвом свого Офісу, зроблене на заправці. На знімку президент смачно наминав шаурму та посміхався просто в об’єктив селфі камери.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного", – так підписав цю світлину Зеленський у своєму Facebook.

всі колажі: ельдар сарахман

У перших числах січня 2020 року президент сидів за столиком на курорті десь в далекому Омані.

Зеленський натягнув на себе кепку, одягнув темні окуляри і не робив селфі. Він намагався залишатися непоміченим.

Аж поки його фото не випливло на сумнівних українських сайтах і президенту не довелося в авральному режимі організовувати "офіційний візит" в холі готелю.

Два Андрії Зеленського

Ще влітку минулого року здавалося, що країною керує не Зеленський, а голова його Офісу Андрій Богдан. Саме він вкладав у вуха президента слова, які згодом вилітали із вуст гаранта.

Така ситуація мала своє пояснення, адже на момент приходу Зеленського до влади Богдан був чи не єдиним членом команди, який мав такий-сякий політичний досвід.

Та в лютому 2020-го Зеленський продемонстрував, що може обійтися і без нього. Але святе місце пустим не буває, особливо, коли воно біля вуха президента. Замість Андрія Богдана позицію поруч із Зеленським швдко і впевнено зайняв уже інший Андрій – Єрмак.

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Прем’єри Зеленського

Наприкінці серпня минулого року Зеленський подав у парламент кандидатуру наймолодшого прем’єра за всю історію незалежної України – так уряд очолив Олексій Гончарук.

"У новому уряді красти не будуть", – піднесено заявляв Гончарук у день свого призначення з парламентської трибуни.

4 березня цього року з тієї самої трибуни Зеленський сказав буквально такі слова: "Не красти замало". Того ж дня Рада призначила нового прем’єра – Дениса Шмигаля, колишнього директора Бурштинської ТЕС.

Стовідсотково "свої" генпрокурори

Під час скандально відомої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом новий український лідер кинув фразу, що "наступний генпрокурор буде на 100% моєю людиною".

Першим на цю роль Зеленський за протекції Богдана приміряв Руслана Рябошапку. Але за якихось півроку виявилось, що генпрокурор "свій", але, мабуть, не на 100%.

Тому Руслана Георгійовича, акурат після відставки Богдана, замінили на добру приятельку Андрія "Другого" Єрмака Ірину Венедіктову.

Команда мрії

Ще перед другим туром президентських виборів на той момент кандидат Зеленський полетів на свою першу офіційну міжнародну зустріч до президента Франції Еммануеля Макрона.

Разом із собою він взяв членів своєї Зе!Команди, зокрема: Олександра Данилюка, який став секретарем РНБО і якого президент звільнив ще у вересні минулого року, Руслана Рябошапку, якого призначили генпрокурором, а в березні відправили у відставку, та Івана Баканова, який досі обіймає посаду голови СБУ.

Тепер на зустрічах із Зеленським інші люди. Наприклад,16 березня в ОПУ президент зібрав всіх українських олігархів, яких просив допомогти боротися з коронавірусом.

Втомлений лідер

В середовищі прихильників Петра Порошенка перед другим туром виборів був популярним колаж, який показував, як за 5 років Петро Олексійович посивів.

В середовищі прихильників Зеленського ці сантименти називали не інакше як "порохоботством" і відверто кпили.

Інавгураційна промова нового президента була апофеозом впевненості і рішучості, яку випромінював Зеленський перед парламентом і країною.

Фактично через рік на голосуванні у першому читанні "антиколомойського закону" у президентській ложі сидів зовсім інший Зеленський. Від запалу і завзяття лишились тільки спогади.

Монобільшість хитається, уряд живе в прострації, а у Зе!пабліках усе більше колажів про те, як же "постарішав наш президент".

Нескінченна війна

Можна легко закінчити будь-яку війну, якщо ти не воюєш. Можна взяти свої позиції, пропозиції ворога і "зійтись десь посередині".

Так спершу здавалось президенту Зеленському.

Війна з Росією видавалась йому чимось, що справді можна закінчити. Навіть своїм виглядом він демонстрував це.

Під час перших візитів Зеленського на фронт він був одягнутий у звичайну сорочку з закоченим на чверть рукавом. Наче під час прогулянки парком.

З кожним наступним візитом президент поступово одягав усе більше екіпірування й захисту.

Все менше віри у можливість сісти і "зійтись посередині". Та просто "перестать стрелять".

Зеленський і журналісти

У січні 2019 року, одразу після офіційного оголошення про похід в президенти, Володимир Зеленський дав інтерв’ю "Українській правді". Тоді він багато усміхався і без упину жартував.

Менше ніж через рік команда Зеленського вирішила показати його відкритість до журналістів, і влаштувала багатогодинний пресмарафон. Любов до креативних перформансів зіграла злий жарт з главою держави. В останні години того дійства на президента було боляче дивитись.

З того часу Зеленський став все менше з’являтися перед представниками ЗМІ, та й нинішню річну пресконференцію проводить не в такому широкому колі.

Формально підставою для обмежень в кількості журналістів став карантин. Хоча, здається, якби його не було, знайшовся б інший привід обмежити доступ до президента ЗМІ, яких з тих чи інших причин не дуже вітають на Банковій.

Два Порошенки Зеленського

Навесні 2019 року Петро Порошенко був фігурою, яку Зеленський хотів зняти з політичної шахівниці.

"Я не ваш суперник. Я – ваш вирок", – сказав кандидат Зеленський тоді ще президенту Порошенку на дебатах на стадіоні.

Уже за рік фракція Петра Олексійовича час від часу допомагає Зе!команді ухвалювати закони в Раді. А несподівано для всіх, включно з самим Порошенком, точкою зближення колишнього і чинного президентів стала боротьба з олігархом Ігорем Коломойським і так званий "банківський закон".

Президентський кортеж

У день своєї інавгурації Володимир Зеленський та вся його команда весело зайшли на Банкову пішки в супроводі сотень людей, які проводжали новообраного президента на нове робоче місце.

Але пішки на роботу Зеленський прийшов лише раз. Велосипедом, як у серіалі "Слуга народу" він теж не користується. Зазвичай президента возить цілий кортеж автомобілів.

"Завжди поруч..."

Є серед мінливого цунамі кадрових і життєвих змін президента Зеленського один невеликий "острів стабільності" – глава МВС Арсен Аваков.

Рік тому Аваков серед інших керівників силових відомств невпевнено зустрічав Зеленського після інавгурації на вході у Маріїнський палац.

Минали місяці, старих силовиків змінювали нові, нових – ще новіші…

І тільки Арсен Аваков усе так же супроводжує Володимира Зеленського на його президентському шляху. Тефлоновий міністр.



Роман Романюк, Роман Кравець