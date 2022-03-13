"Нет путина. Единая Украина". Дети рисуют войну

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

Арінка Маковій, 7 років

Іринка, 7 років

Максим, 8 років

Матвій Катриченко

Поліна Мухіна, 10 років, Київ

Ромчик Кащій, 10 років, Івано-Франківськ

Софі Молнар, 12 років

Улянка, 11 років. Розмальовка на вокзалі Варшави

Українська правда