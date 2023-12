Хроники войны. День 135. ОНЛАЙН

Коли артилерія замовкає, починає говорити піхота!

Як 229-й батальйон 127-ї бригади ООС захищає кордони Харківської області

When the artillery falls silent, the infantry begins to speak!



The 229th battalion of the 127th brigade of the TDF defends the borders of Kharkiv Oblast from the 🇷🇺 invaders, so the soldiers are constantly working on their combat skills💪 pic.twitter.com/a5aJjpzv3f