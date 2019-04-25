Путин неожиданно пошел на захват Донбасса?
Тотальна експансія паспортів іноземних держав на українській території триває. Ще свіжий в пам'яті скандальний приклад, коли на Закарпатті українським громадянам видавали угорські паспорти, аж тут тема видачі російських на тимчасово непідконтрольному нашій державі Донбасі затьмарила навіть найбільш яскраву політичну подію 2019 року – вибори президента України!
Скандальний указ Путіна, який наробив стільки галасу у післявиборчій в президентському сенсі та передвиборчій в парламентському Україні, був підписаний 24-го квітня.
Але чому цей крок російського керманича став для нас аж такою несподіванкою – відверто загадка. Адже вищезгаданий указ – всього лише деталізація, якої вимагав прийнятий не так давно закон № 544-ФЗ "Про внесення змін у Федеральний закон "Про громадянство Російської Федерації" від 27 грудня 2018-го року.
Більше того, спроби закидати територію України червоними паспортами у Кремлі були зроблені геть не сьогодні.
Так, наприкінці липня 2017-го року російські парламентарі прийняли законопроект про позбавлення громадянства терористів, в якому, "про всяк випадок", виписали спрощений порядок видачі своїх паспортів громадянам України.
У дію закон ввели з неабиякою нетерплячкою – уже буквально за місяць після прийняття. Але черга з українців за російськими документами, як, очевидно, очікували в Кремлі, так і не вишикувалась. Ба більше – на таку ініціативу в Україні відреагували досить тьмяно, дана подія не стала гучним інформаційним приводом у вітчизняних ЗМІ.
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Але Путін, як показав час, зовсім не та людина, яка здатна адекватно реагувати на власні прорахунки. Президент РФ задля досягнення своїх цілей готовий проявити неабияку наполегливість, подеколи й таку, що межує з відвертим абсурдом.
Як кажуть в народі, було прийнято рішення "впихнути Україні невпихуєме" у вигляді власного громадянства фактично на нульових умовах.
Самі судіть: прийнятий наприкінці 2018-го року закон "Про внесення змін у Федеральний закон "Про громадянство Російської Федерації" говорить, що тепер людині, яка прагне "перефарбуватися" із синьо-жовтого у триколорний, для здійснення свого бажання не потрібно фактично нічого:
- ані п'яти років постійного проживання на території Росії;
- ані наявності підтвердженого законного джерела коштів для існування;
- ані навіть знання російської мови!!!
А головна суть законодавчих змін в царині російського громадянства полягає в тому, аби наділити вічного президента Путіна повноваженнями визначати особливу категорію осіб, які можуть отримати російський паспорт якнайпростіше.
Згідно з документом, саме цих, визначених Путіним осіб, позбавлять непотрібних клопотів, які до цього часу називали обов'язковими вимогами для прийняття до громадянства "вєлікой і могучєй".
Так ось указом Путіна від 24 квітня 2019-го року якраз встановлюється така особлива категорія. Ну, і зовсім не дивно, що до неї потрапили українці, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях нашої країни на сході.
Отже, суть указу зводиться до наступного:
- особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку;
- для цього достатньо: подати відповідну заяву на прийняття до російського громадянства та деякі документи, що підтверджують місце проживання заявника.
- і вуаля – громадянство таким людям повинні надати в рекордно короткі терміни – 3 місяці.
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З усього вищесказаного напрошується декілька коротких висновків:
- Незрозуміло, чому в Україні роблять з указу Путіна сенсацію, адже один закон про спрощення процедури прийняття до російського громадянства українців був прийнятий ще в 2017-му році, а наступне законодавче спрощення в даній царині відбулося ще у 2018-му році;
- Помічник Путіна Сурков заявив, що указ про видачу жителям окупованого Донбасу російських паспортів є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською".
Але очевидно, що з турботою про людей це рішення має спільного рівно стільки, як Бог з дияволом.
На жаль, люди, які мислять раціонально, легко помітять в таких маневрах спробу продовження активно повзучої окупації. Адже з шаленою популяризацією української мови всередині держави, а також отриманням автокефалії ПЦУ, ясна річ, що воєнну агресію вже не виправдаєш ані захистом російськомовного населення України, ані православних московського патріархату;
- Як відомо, Україна звернулася до Ради Безпеки ООН у зв'язку з обговорюваним указом Путіна. І це, безперечно, правильно. Єдине – не зовсім зрозуміло, чому такі кроки не були зроблені раніше;
- Звісно, недооцінювати ризики, пов'язані з такими кроками РФ, не можна, бо, дійсно, вони можуть виявитись дуже небезпечними для української державності.
Проте хочеться трохи "пригасити пожежу" і нагадати: тема спрощення для українців процедури прийняття до громадянства РФ – не нова, але суттєвих результатів такі спроби не мали.
Очевидно, що російський паспорт серед українців не користується такою шаленою популярністю, як би того хотілося Путіну.
Олег Петровець, спеціально для УП
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