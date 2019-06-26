Россия – страна убийц и палачей

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Среда, 26 июня 2019, 13:45
Ульяна Супрун
и.о. министра здравоохранения Украины

Кіборг Ігор Брановицький потрапив у полон під час оборони Донецького аеропорту (ДАП). Аби врятувати від тортур своїх побратимів, він назвав себе тим кулеметником, якого розшукували російські бойовики. Після жорстоких катувань Ігор був застрелений у полоні одним із ватажків бойовиків.

"Кімната вся була в засохлій крові – стеля і стіни. Мене били вчотирьох. По всіх частинах тіла. Особливо ногами в груди. Мене били близько 15 хвилин, потім втратив свідомість. Я опритомнів в іншій кімнаті. Це був колишній холодильник. Заходили якісь люди, пинали мене ногами – перевіряли, чи я живий. Мене не годували, води не давали, в туалет не виводили. Холодильник був герметичним. Повітря вистачало на кілька годин. Так я пролежав три доби". А це спогади чоловіка, який пройшов "підвали" бойовиків і вижив.

За 5 років гібридної війни з Росією ми знаємо про багато випадків нелюдського поводження з полоненими – військовими та цивільними, знаємо про катування та психологічний тиск.

Імітації страт, удушення, побиття та підпалювання тіла, здерту шкіру, відрізані кінцівки та поламані кістки, зґвалтування та застосування електричного струму – про все свідчать українці, які пройшли полон російських бойовиків на окупованих територіях.

Це також документують свідки та міжнародні правозахисні організації. За даними правозахисників, кожен другий цивільний та майже 90% військових, які потрапили в полон, зазнали катувань.

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Росія уже 5 років вчиняє злочини проти українських громадян – катує полонених військових та цивільних, вбиває поранених, вдається до психологічного тиску та позбавляє людей критично необхідної медичної допомоги. Катують також вагітних жінок і дітей.

Це стосується й українських полонених, яких утримують у російських тюрмах та окупованому Криму.

Важкохворого Едема Бекірова, попри рішення Європейського суду з прав людини, Росія так і не доправляє до лікарні. Поранені українські моряки за 7 місяців так і не отримали якісної медичної допомоги. Павло Гриб, якого російська ФСБ підступно викрала, довгий час не мав доступу до необхідних медикаментів та медичної допомоги. Мало не всі українські бранці розповідають про катування і психологічний тиск.

Сьогодні Міжнародний день на підтримку жертв катувань. Маємо вкотре вимагати від Росії виконувати свої міжнародні зобов'язання в повному обсязі. Адже вона є стороною Конвенції проти катувань та Європейської конвенції про запобігання катуванням. Вимагати звільнення українських полонених – моряків, військових, активістів – всіх, кого Кремль роками тримає в полоні.

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Маємо і всередині країни працювати над притягненням до відповідальності причетних до катувань.

Важливим кроком є, зокрема, ухвалення законопроекту про військових злочинців. На шостий рік війни Верховна Рада підтримала його в першому читанні – очікуємо остаточного затвердження законопроекту №9438. Він виокремить злочини проти людяності та дасть змогу карати винних у катуванні полонених, обстрілах житлових кварталів Маріуполя та маршрутки під Волновахою.

Маємо притягнути до відповідальності воєнних злочинців та тих, хто скоював злочини проти людяності.

Уляна Супрун

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Уляни Супрун

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Темы: война Росcия права человека


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