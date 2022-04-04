Вам платят трупами из Бучи!

Людей, тіла яких вже другу добу стоять перед очима у всієї нашої багатостраждальної країни, вбили, тому що вони – українці, а не росіяни. Як і в часи Другої світової, світ стрімко скочується до панівного становища одного народу над іншими.

Ті інші все ще вдають, що їхня врода завдячує неабиякому розуму. Мовляв, вони і гарні, і розумні споконвіку, але обирати однаково доведеться.

Ви на стороні вбивць чи на стороні України?

Співчувати вбитим, підтримуючи вбивць – це той шлях, який не зупинить війну. І чим швидше вони оберуть, тим менше у підручниках історії усі ці орбани розташовуватимуться поряд з головним катом сучасного світу.

І Макрон, і Шольц синхронно закликали розслідувати злочини в Бучі, а винних притягнути до відповідальності. Я от не Макрон і не Шольц, і тому розслідування провів вже.

Путін винен.

Що далі? А далі ще гірше пекло Маріуполя. А далі? А далі заяви Макрона і Шольца розслідувати злочини і притягнути винних до відповідальності. Вгадав? Вибачте, але мій фізрук зі школи може відреагувати так само.

Панове, а яка така відповідальність є у світі за стільки і за такі злочини? Його злочини вже давно вийшли за рамки злочинів. Його треба зупинити, а не продовжувати лякати відповідальністю. Ваша система стримування не спрацювала. Досить прикривати нею свою бездіяльність.

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Того самого дня, коли кадри з чудових українських міст, які світова спільнота дозволила перетворити на катівні, облетіли весь світ, я побачив дві заяви. Дві заяви представників країн, які не готові відмовлятися від добробуту задля того, щоб зупинити путіна.

"Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення росії в Україну.

Міністр заявив, що "війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії".

"Цю втрату добробуту не може компенсувати навіть держава. Але можемо пом'якшити найбільші потрясіння, і ми це робимо. Ось чому ми підтримуємо нужденних і забезпечимо існування компаній, для яких є загроза. Але оскільки фінансування обмежене, ці заходи можуть бути лише тимчасовими", – сказав він.

"Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік заявив про готовність країни оплачувати поставки газу у рублях, як того вимагає РФ.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality, про це міністр заявив в ефірі телеканалу RTVS.

За його словами, наразі словацький уряд вже працює над питанням диверсифікації поставок енергоресурсів, проте наразі відмовитися від російського газу не може.

"Щоб не відмовлятися від газу, ми будемо платити російською валютою, якщо не домовимося про інше", – заявив Ріхард Сулік.

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Цим країнам, а ще Угорщині, Ізраїлю, Франції, Молдові, Грузії та іншим путін запропонував не газ, не рублі – він запропонував їм тіла закатованих людей. І ці країни сказали: беремо!

Ціна добробуту кожної окремої країни – це сотні трупів мирних українців з Бучі. Це вбита дитина зі зав'язаними руками, це братські могили. Берете? Погоджуєтесь в ім'я свого добробуту? Приймаєте ці умови? Бачу, що приймаєте. Бачу, що прийматимете, допоки путін не закатував ваших батьків, ваших дружин, ваших дітей.

Поки тупе бидло з російського болота не відкриває двері вашої домівки. Двері, на яких у вас замок. Цей замок ви гарантували і на наших дверях. На дверях п'ятиповерхівок Бучі. Але цей замок слабший за російський чобіт. Тому що російський чобіт отримав і продовжує отримувати від вас більше, ніж український замок.

Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь – це ціна, яку платить Україна за свободу, за європейське майбутнє, за ваші європейські цінності.

А знаєте, хто виписує цей чек? Ви. А знаєте, хто отримує оплату цього чеку за стабільність та добробут? Теж ви. Ви – Франція, Німеччина, Словаччина, Угорщина.

Ви можете сказати росії: ні! Але ви кажете росії: можливо. А значить, наші люди продовжать помирати. За вашої співучасті.

Зупиніть путіна. Не лякайте, не попереджайте, не тисніть, не обіцяйте, а зупиніть.

Припиніть виписувати чеки путіну. Чеки, які оплачує Україна.

Ваші гроші йдуть на патрони, які летять в нас. На ракети, які падають на наші будинки. Ваш добробут знищує життя мільйонів українців. Ваш невикористаний "арсенал демократії" перетворюється на музей демократії просто зараз.

Уявіть своїх дітей в тих підвалах зі скотчем на руках. Свою родину – у братській могилі. Уявили? Хочете ще російських енергоносіїв? Тоді російські солдати вбивають і від вашого імені. Ні? Тоді чому і досі від SWIFT не відключені всі російські банки?

Михайло Ткач

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