War speeches. Соглашения с Россией ничего не стоят – теперь это должен запомнить весь мир

Минулий тиждень (18–24 липня) виявився багатим на події, пов'язані з війною в Україні. 19 липня путін полетів у Тегеран, щоб домовитися про постачання іранських безпілотників, але цю мету йому не вдалося реалізувати.

Згодом відбулася четверта зустріч міністрів оборони 50 країн у форматі "Рамштайн", де анонсували чергове надання озброєння Україні, зокрема 4 системи "HIMARS". Крім цього, новий пакет військової допомоги анонсувала Велика Британія, а ЄС виділив 500 млн євро на оборонні потреби України.

У п'ятницю, 22 липня, в Стамбулі підписали угоду, яка дозволить розблокувати експорт українського зерна у трьох портах Чорного моря. Втім, уже наступного дня росія завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

Крім того, росія продовжує свою агресивну політику щодо України. Спершу в МЗС рф фактично анонсували початок анексії окупованих українських територій. Згодом росіяни пішли ще далі, заявивши, що вони мають на меті скинути демократично обрану українську владу.

Росія хоче всім довести, що не в ізоляції, а може бути визнана спонсором тероризму

Тема міжнародної ізоляції дуже болісна для росії, яка намагається переконати своїх виборців та весь світ у тому, що рф відіграє важливу роль у міжнародній політиці. Поки що їй це не дуже вдається, але росіяни стараються як можуть – наприклад, поширюють публічні заяви, які не відповідають сучасному стану справ, а є втіленням ілюзорного світу, який будує для себе росія. Яскравий приклад – заява речниці російського мзс марії захарової про те, що США, ЄС та Велика Британія (а не росія) перебувають у тотальній ізоляції.

"Сателіти США готові підтримати будь-яку авантюру Вашингтона, aле якщо дивитися на речі тверезо, більшість держав світу не підтримує антиросійські санкції і прагне зберегти нормальні відносини з росією. Реальність сьогодення – багатополярність. Москва разом із партнерами БРІКС уособлює привабливу альтернативу горезвісному західному ‘світопорядку, заснованому на правилах’. Так що зі ‘скасуванням росії’ у Білого дому нічого не вийшло і не вийде. Завдати нам ‘поразки’, ‘розірвати на шматки економіку’, ‘поставити на коліна’ Америці не по зубах", – заявила захарова.

Однак росія вирішила піти далі. Минулого тижня вдруге з початку війни російський президент владімір путін, якому, мабуть, не подобається закріплене за ним прізвисько "бункерний", провів закордонний візит. Вперше з 24 лютого кремлівський очільник покинув межі рф для нещодавнього візиту до Туркменістану, а тепер провів зустріч із лідерами Ірану й Туреччини в Тегерані.

Втім, видається, що цей візит не був надто успішним: президент росії трохи пропіарився, але не більше.

Водночас міжнародний авторитет рф може суттєво похитнутися, якщо США визнають її країною-спонсором тероризму. Справа в тому, що у четвер, 21 липня, сенатори Сполучених Штатів представили проєкт резолюції про визнання дій росії в Україні геноцидом. Водночас, за словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з пропозицією визнати росію державою-спонсором тероризму – інакше це зробить Конгрес.

росія хоче анексувати частину українських територій

Російська сторона публічно виявила бажання окупувати ще більше української території та фактично дала зелене світло організації "псевдореферендумів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херосонської областей.

Так, минулого тижня сєргєй лавров в інтерв’ю російським ЗМІ заявив про нові "географічні завдання спецоперації", які наразі включають Запорізьку, Херсонську області та інші території Україна.

"Президент сказав дуже чітко, як ви його і процитували, – денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз з території України, це завдання залишається, Нині географія інша. Це далеко не лише ДНР та ЛНР, це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо", – додав міністр.

За декілька днів після слів лаврова окупаційні адміністрації в Запорізькій та Херсонській областях майже синхронно оголосили про створення "комісій" для організації так званого "референдуму" за приєднання до росії. Його дата поки не відома, але колаборанти озвучили, що планують провести це дійство восени.

Натомість Україна наголошує, що буде звільняти всі окуповані росією території та не хоче замороження війни, бо в майбутньому це призведе до чергової агресії з боку рф.

Так, в інтерв'ю для "The Wall Street Journal", як інформує "Українська правда", Президент України порівняв росію з "кашалотом, який проковтнув дві області України й тепер каже: заморозьте конфлікт": "Потім [росія] відпочине і через два-три роки захопить ще два регіони і знову скаже: заморозьте конфлікт. І це продовжуватиметься все далі й далі. Сто відсотків".

Президент України додав, що після подій останніх п’яти місяців українці не хочуть вести переговори з росією. "Суспільство вважає, що спочатку треба звільнити всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як жити в наступні століття. Наші люди переконані, що ми можемо це зробити," – сказав він.

Крім цього, Президент зазначив, що він волів би звільнити захоплені території не військовим шляхом, але росія розуміє тільки мову сили.

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Україна успішно адвокатує нові поставки озброєння, а росія хоче зірвати цей процес

У середу, 20 липня, відбулася вже четверта зустріч міністрів оборони 50 країн світу у форматі "Рамштайн". За словами міністра оборони України Олексія Рєзнікова, новий пакет допомоги містить постачання озброєнь, амуніції, тренування українських воїнів та багато іншого, що ворог відчує на полі бою. Однак очільник міноборони зазначив, що не може розкрити всі деталі досягнутих домовленостей.

"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба," – заявив він. Втім, Олексій Рєзніков все ж зазначив, що в новому пакеті допомоги будуть 4 системи М142 "HIMARS", які вже впливають на хід бойових дій.

Також минулого тижня Європейський Союз схвалив рішення про виділення 500 млн євро для підтримки ЗСУ. Про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім цього, Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги, який включає 20 САУ М109 та 36 артилерійських установок L119, а також інше озброєння та боєприпаси.

20 липня відбулася ще одна важлива подія, що може дати гарний результат для України в недалекій перспективі. В Конгресі виступила перша леді України Олена Зеленська, яка закликала США надати більше військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, українським збройним силам, щоб захистити країну від російської агресії.

Цього ж дня у традиційному вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив про певні домовленості щодо постачання сучасних систем протиповітряної оборони. "Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. І саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу, і, безперечно, це честь для України, для всіх наших людей", – заявив Зеленський.

Втім, дипломатичні успіхи України щодо залучення сучасного військового озброєння не дають спокою російській федерації.

Країна-агресор продовжує кампанію з дискредитації України через поширення безпідставних звинувачень. Мета – зірвати постачання західного озброєння.

Минулого тижня росія й далі поширювала свій пропагандистський наратив про те, що західна зброя, надана Україні, нібито опиняється на чорному ринку.

Активно цю тезу просуває речниця російського марія захарова, яка під час одного зі своїх брифінгів заявила, що в Україні зростає контрабанда західного озброєння.

"З початку спеціальної військової операції Вашингтон уже витратив на військові потреби українських формувань 7,3 млрд дол. і не збирається на цьому зупинятися. Від заокеанських союзників не відстає і ЄС. Днями Брюссель вирішив виділити Києву нову військову допомогу на суму 500 млн. євро. Ця зброя поповнює ‘чорні ринки’, якими активно користуються екстремістські та терористичні угруповання всього світу. НАТО і ЄС знають про це, це підтверджують їхні спроби створити якісь контрольні механізми і добитися від Києва звіту про цільове використання зброї, що поставляється", – заявила захарова.

Втім, як завжди, російська дипломатія не надала жодних доказів на підтвердження своїх слів. Натомість на фоні пропаганди кремля секретар РНБО Олексій Данілов та очільник Міністерства оборони Олексій Рєзніков презентували модуль ІАС "СОТА" для моніторингу наданого Україні озброєння.

"Сьогодні разом з Олексієм Резніковим презентували модуль ІАС ‘СОТА’ щодо моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів. Модуль дозволяє контролювати нові поставки озброєння за статусами та країнами-надавачами, аналізувати поставки в багатьох розрізах", – повідомив Данілов. "Зараз рф намагається усіляко дискредитувати нашу державу щодо нібито продажу Україною зброї третім країнам, аби зірвати її постачання. Але завдяки системі "СОТА" ми точно знаємо, що кожна одиниця озброєння під контролем, жодна куля з поставок нікуди не зникла", – додав він.

Водночас Рєзніков заявив, що в Україні загалом буде три системи контролю за зброєю.

"Зараз у нас буде працювати паралельно три системи моніторингу. Для внутрішнього користування ‘СОТА’. Ще є одна система ‘Каравай’, схожа на ‘Car way’, яку наші спеціалісти з Мінцифри разом з фахівцями з Пентагону допрацюють, і вона запуститься на повну силу. І ще з 2019 року у нас в обмеженому варіанті інтегрується внутрішня натівська система обліку озброєння LOGFAS. Там фіксується все від кількості до логістики і потреб. Наші партнери знатимуть, де і яка зброя знаходиться", – повідомив міністр.

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Угода про зерно: росія показала світу своє справжнє обличчя

"Угоди з росією не варті паперу, на якому вони написані". Цю фразу Отто фон Бісмарка добре знають в Україні, а тепер у правоті "залізного" канцлера, який встиг попрацювати послом у росії, мають можливість переконатися і в Туреччині, і в ООН.

Справа в тому, що 22 липня у Стамбулі підписали угоду, яка дозволить розблокувати експорт зерна з українських портів у Чорному морі. Однак уже наступного дня росія завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту. Відповідно до даних ОК "Південь", росіяни випустили по порту 4 крилаті ракети типу "Калібр". Дві ракети збила українська ППО, а ще дві потрапили в насосну станцію. Влучань у сховище зерна не було.

Варто наголосити, що Україна в Стамбулі не підписувала жодних договорів з росією. Угоду наша держава підписала з Туреччиною за посередництва ООН. У свою чергу, рф підписала дзеркальну угоду. Вона передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Южний" повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних із ним харчових продуктів і добрив, не передбачається.

Документ не передбачає послаблення санкцій щодо росії, розмінування територіальних вод України та жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

У Стамбулі під егідою ООН створять Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, росії, Туреччини і ООН. Він буде здійснювати занальний нагляд за дотриманням виконання угод.

Усі торговельні судна, які беруть участь у транспортуванні зерна, підлягатимуть інспекції, яку проводитиме спеціальна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.

Також у межах угоди всі сторони, ключно з рф, взяли на себе зобов'язання не нападати на торгові та цивільні судна та портові споруди, які беруть участь у цій угоді.

Україна різко розкритикувала дії російської федерації.

"Менше ніж 24 години знадобилося Російській Федерації, щоб ракетним ударом по території порту міста Одеса поставити під сумнів домовленості й обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі. Російська ракета – це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Ґутеррішу і президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", – написав у себе в Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Натомість Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цинічний удар росії по Одеському порту 23 липня є варварством і доводить неможливість діалогу з рф.

"Якщо хтось у світі раніше говорив, що потрібен якийсь там діалог з Росією, якісь домовленості – сьогоднішні російські "Калібри" знищили саму можливість для таких заяв. Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги" – сказав у своєму традиційному щоденному зверненні Зеленський.

Критично оцінили дії російської федерації і в ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш беззастережно засудив удари, завдані сьогодні по українському порту Одеса. Про це йдеться в заяві, яку поширив заступник речника генсека Фархан Хак.

"Вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, що потребують по всьому світу. Повне виконання угод Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов'язковим", – йдеться в тексті заяви.

Засудили дії росії також США, Велика Британія та ЄС, висловила стурбованість Туреччина. Спершу росія публічно не коментувала ракетний обстріл. Втім, у розмові з Міністерством оборони Туреччини росія, традиційно, заперечила той факт, що вона завдала ракетного удару по українській інфраструктурі. "Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого стосунку до цієї атаки і що вони дуже уважно і детально вивчають це питання. Те, що такий інцидент стався відразу після угоди, нас дуже занепокоїло. Ми стурбовані цим", – сказав міністр оборони Туреччини.

Однак згодом росія таки визнала, що це її війська завдали удару по Одеському порту. Причиною атаки назвали те, що в порту нібито розташований якийсь військовий об'єкт. Однак Україні переконані: це був демонстративний удар. Таку позицію озвучив радник глави Офісу президента, член переговорної групи Михайло Подоляк.

"Хоче це визнавати хтось чи ні, але Росія навмисно завдала демонстративного та принизливого удару по репутації Туреччини та ООН. Знову ж таки неформально звернувшись до них зі своєю класичною фразою: ‘Ну і що ви зробите?’. Але пам’ятаємо, що саме Туреччина та ООН є повними ‘гарантами безпеки’ транспортних зернових коридорів, і вони ж гарантували голодному світу (не тільки Україні), що росія буде стояти осторонь хоча б тут… Дуже красномовна й корисна історія про те, як російська похоронна команда продовжує запекло ховати сама себе", – написав політик у себе в Telegram.

росія хоче повернути Януковича?

У неділю, 24 липня, глава мзс рф сергєй лавров заявив, що країна-окупант допоможе народу України позбутися "антинародного та антиісторичного режиму".

"Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії. Російський та український народ продовжать жити разом. Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного", – зазначив дипломат.

В Україні оперативно відреагували на слова лаврова. Михайло Подоляк назвав їх класичною шизофренією, коли вранці заявляєш, що москва прагне переговорів, а ввечері – що твоя мета – "позбутися антинародного київського режиму".

"Так от, ‘режими’ – це щось у російських в'язницях, а в Україні є законно обрана влада, яка перемогла на чесних, конкурентних, демократичних виборах. Стільки незнайомих для російської еліти слів в одному реченні, чи не так", – написав політик у себе в Telegram.

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