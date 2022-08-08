War Speeches. Россия создает ядерную опасность и стремится к переговорам на своих условиях

Перший тиждень серпня відзначився ядерними провокаціями російської армії на Запорізькій АЕС. Однак представництво рф в ООН відкидає наявність військ на атомній електростанції і водночас заявляє про взяття ЗАЕС під охорону з метою недопущення ядерних провокацій з боку націоналістичних формувань.

Російська сторона знову заговорила про дипломатичне врегулювання війни, але на своїх умовах.

Заяви про мир спровокували чимало негативних рефлексій української сторони, а Володимир Зеленський застеріг про неможливість переговорів у разі проведення референдумів на окупованих територіях України.

Разом з тим, в окупантів розвивається фобія HIMARS’ів, тому вони всіляко намагаються зірвати постачання західної зброї.

Ситуація на енергоринку залишається небезпечною через газовий шантаж росії, яка вдалася до спалювання блакитного палива, аби не постачати його в Європу.

Ядерні злочини та провокації армії кремля

Із початком повномасштабної війни росія постійно створює ядерну загрозу для світу.

Ще у лютому владімір путін віддав наказ перевести російські сили стримування на особливий режим бойового чергування. Крім постійних погроз про застосування ядерної зброї, росія порушує правила мирного використання атомної енергії, захоплюючи українські ядерні об’єкти.

Однак напередодні проведення Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ОК ДНЯЗ) російська сторона раптом почала публічно заявляти про потребу зберегти безпеку світової спільноти.

"В ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв’язана. Ми виступаємо за рівну та неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти", – заявив путін.

На відкритті 10-ї Оглядової конференції ДНЯЗ представник росії алєксандр трофімов заявив, що рф не збирається застосовувати ядерну зброю.

"Ми рішуче відкидаємо абсолютно необґрунтовані, відірвані від реальності та неприйнятні спекуляції, що росія нібито загрожує застосуванням ядерної зброї, зокрема в Україні. Не виключаємо, що це зробили навмисне для розпалювання антиросійської істерії", – заявив він.

Утім, представник України на конференції, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, наголосив, що росія грубо порушила всі три "стовпи" Договору – про ядерне роззброєння, ядерне нерозповсюдження та мирне використання атомної енергії.

Захоплення українських атомних електростанцій створило реальні ядерні загрози через відсутність належного контролю за функціонуванням небезпечних об’єктів.

Нинішній стан справ на Запорізькій АЕС доводить, що всі можливі ризики – реальні. Це викликало занепокоєння у директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Однак російська сторона заперечує будь-які проблеми з АЕС.

"Ми відкидаємо безпідставні звинувачення в тому, що росія перешкоджає інспекторам МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС і особливо – абсолютно абсурдні припущення про те, що там нібито розміщується військова база", – завило російське представництво в ООН.

І взагалі, як виявляється, російські війська не захоплюють ядерні об’єкти, а беруть їх під охорону. На цьому росія наголосила після захоплення Чорнобильської АЕС, а натомість Запорізька АЕС взята під охорону "винятково з метою недопущення організації ядерної провокації націоналістичними формуваннями та іноземними найманцями".

Як бачимо, в "послуги з охорони" входять обстріли російськими військами. Внаслідок підготовленої провокації 5 серпня на Запорізькій АЕС були пошкоджені лінії електропередачі, а 4-й енергоблок станції відключили від енергосистеми та перевели до резерву.

"Сьогодні окупанти створили чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі – вони обстріляли Запорізьку АЕС, причому двічі за день. Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий зухвалий злочин, акт терору. росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС", – прокоментував провокацію Володимир Зеленський.

А 6 серпня російські окупанти обстріляли ракетами місто Енергодар, влучивши по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

В Енергоатомі вважають, що російські військові обстрілюють ЗАЕС, аби знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України.

"Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни. Такими діями рашисти перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому обстріли станції з високою ймовірністю, продовжаться", – повідомили у державному підприємстві.

Російські політики особливо не переймалися діями своїх військових, а ось нагадати про річницю використання ядерної зброї Сполученими Штатами вони не забули. вячеслав володін звинуватив США у вбивстві тисяч мирних мешканців та заявив, що "6 та 9 серпня мають стати днями покаяння Вашингтона перед людством за злочини, скоєні щодо мирних громадян".

росія заявляє про переговори з Україною, яка "перебуває під зовнішнім управлінням західних країн"

У перший тиждень серпня росія знову порушила тему переговорів. Речник кремля дмітрій пєсков заявив, що росія готова врегулювати "українську проблему" дипломатичним шляхом, але на власних умовах.

"росія була і залишається готовою вирішити українську проблему дипломатичним шляхом – на своїх умовах. Тут просто доречно ще раз нагадати, що ці умови були узгоджені у Стамбулі. І вони були узгоджені обома сторонами – переговорниками Росії та України, – заявив він. – Наші умови чудово відомі українській стороні. Так чи інакше вони будуть забезпечені", – додав пєсков.

Водночас українська сторона в умовах стягнення все більшої кількості ворожих військ на південь країни та відкрито геноцидних терористичних дій не може довіряти агресору.

"Немає нічого більш цинічного, ніж те, що поплічники путіна говорять, що росія готова до мирних переговорів. Цю "готовність" ми чуємо і бачимо щодня: артилерійські удари, ракетний терор проти мирного населення, масові злочини. росія залишається зосередженою на війні, все інше – лише димова завіса", – заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Володимир Зеленський звернув увагу на потужність російської пропаганди у країнах Африки. Під час онлайн-зустрічі з африканськими журналістами він сказав, що заяви про примирення – це фікція.

"Це не діалог, це не примирення, це ультиматум із їхньої сторони, який звучить так: "Якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми будемо вас убивати"", – заявив Зеленський.

Крім цього, президент наголосив, що у разі проведення референдуму на тимчасово окупованих територіях України росія закриє всі можливості для переговорів.

Поїздка ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера в росію до путіна стала приводом для низки реакцій української сторони. Колишній канцлер заявив, що кремль хоче досягти переговорного рішення. В Офісі Президента України цю новину прокоментували так:

"Шредер – знаний глашатай імперії й голос при російському-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу – м’яч на її полі. Спочатку – припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив", – заявив Михайло Подоляк.

За його словами, правильна позиція в переговорах із росією має чотири складові: РСЗВ та ATACMS, ППО/ПРО, ударні безпілотники, бронетехніка для контрнаступів.

Водночас агресор продовжує наратив про втрату Україною суверенітету та використання її Заходом як інструмент у боротьбі з росією. Російське керівництво вже неодноразово демонструвало розбалансованість своїх позицій. Поки пєсков та путін згадують про можливість переговорів, речниця мзс марія захарова стверджує, що Україну перетворили на залежну від Заходу неонацистську державу, що начебто підтверджує правильність завдань "спеціальної військової операції".

"Вкрай цинічно звучать звинувачення росії щодо наміру знищити державність України. Це давно робить сам київський режим. Це Захід знищив їх у своїх інтересах, щоб легше було керувати механізмом, створеним протидії росії", – заявила захарова.

Варто додати, що росіяни також знайшли справжню причину всіх негараздів у світі – це Революція гідності 2014 року.

"Справжня загроза світовому порядку та ситуації у світі та на нашому континенті, тобто в Європі, мабуть, переворот, який стався в Україні у 2014 році і ретельно зрежисований, у тому числі країнами-членами НАТО", – заявив пєсков.

"Хімарсофобія" окупантів та "спецоперація" проти постачання західної зброї

Військам рф не подобається високоточна західна зброя, тому росіяни різними способами намагаються зірвати її постачання в Україну. Особливо болісними для ворога стали РСЗВ HIMARS, про знищення яких постійно рапортують в міноборони рф:

"Внаслідок високоточного удару у місті Харків, на території заводу "Українські енергетичні машини", знищено дві американські пускові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS".

Згодом в рф також заявили про "знищення шести пускових установок та понад 200 ракет реактивних систем залпового вогню HIMARS".

"Вороги кажуть, що знищили їх, цілих шість штук. Вони так бояться, що готові жити в полоні власної брехні. Але щодня реальність приходить до них високоточними ударами HIMARS, що були "знищені" у їхніх боягузливих снах. Вражаюча ефективність, розбита військова логістика росіян та стабільна робота наших ЗСУ – ось це реальність. Реальність, ім‘я якої – HIMARS", – прокоментував "знищення" зброї Андрій Єрмак.

Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій.

"Слово "HIMARS" стало для нашої країни майже синонімом слова "справедливість", і українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижня відчували дедалі болісніші втрати завдяки цим дуже ефективним системам", – заявив Володимир Зеленський.

Крім постійних заяв про знищення, для зриву постачання західної зброї російські терористи могли здійснити удар по Оленівці – так вважають в ГУР Міністерства оборони України.

"Від початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, – це й було фальшування. Від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння", – заявили в ГУР.

Попри всі очевидні факти страшної трагедії, російська пропаганда розкручує ці події як знищення українських захисників, які почали "давати показання".

"Вони почали свідчити, розповідати про свої звірства проти мирного населення Донбасу, почали розкривати факти (з цифрами, датами, з прив’язкою до географії). Ці військовополонені тепер загрожують режиму Зеленського тим, що стали живими свідками злочинів. Такі небезпечні, на думку київського режиму, свідки підлягали знищенню. Тому просто натиснули кнопку "пуск" і зробили постріл з американської зброї за їхніми інформаційними наведеннями", – говорить речниця МЗС захарова.

"росія не має важливішого завдання, ніж підірвати постачання зброї в Україну. Улюблений інструментарій КДБ – фрагментувати суспільство, сіяти сумніви та недовіру через дезінформацію та маніпуляції. Чи треба нам грати в цю гру? Точно ні. Партнерство України та Заходу – міцне як ніколи", – прокоментував російську брехню Михайло Подоляк.

Однак російські терористи на українській землі повинні засмутитися, бо пропаганда не спрацьовує. Натомість в Україні з’явився третій тип РСЗВ, подібний до HIMARS.

"В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі Крістін Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!", – повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Енергетичний та продовольчий фронт: стартував експорт українського зерна, а росія спалює газ

У перший тиждень серпня розпочався вивіз українського зерна із розблокованих портів. Україна виконує свої зобов’язання із забезпечення продовольчої безпеки у світі.

"День полегшення для світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, коли перше українське зерно покидає Одесу після місяців російської блокади. Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо росія поважатиме свою частину угоди", – заявив Дмитро Кулеба.

Важливими принципами експорту українського зерна мають бути безперервність та регулярність. Що більше українського зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в багатьох країнах.

"Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ми вносимо свій вклад у світову продовольчу безпеку. Ми надійний партнер, і наші союзники в усьому світі, які надають нам зброю та фінанси, цінують нашу роботу в цьому напрямку", – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Агресор неодноразово демонстрував свою ненадійність, тому Україна повинна готуватися до провокацій, що мають на меті зрив експорту. За словами Володимира Зеленського, в України не може бути ілюзій, що росія утримається від спроб зірвати експорт.

"росія послідовно провокувала голод в країнах Африки та Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз, в умовах надзвичайної спеки цьогоріч у Європі, загроза цінової кризи та певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн", – заявив Президент України.

Протилежна ситуація склалася на енергетичому ринку, де росія штучно створює дефіцит і грає на підвищення цін задля політичних поступок. Навіть із переданою турбіною для прокачування газу росія знаходить шляхи для шантажу.

Речник кремля дмітрій пєсков заявив, що для "Газпрому" важливо отримати юридичні документи, в яких ідеться про те, що ця турбіна не підсанкційна.

"Просто слів у цьому випадку абсолютно недостатньо, – сказав він. – ЄС може говорити одне, але є Великобританія, а сервісне технічне обслуговування на постійній основі здійснює британська донька компанії Siemens з британського права, британської юрисдикції. Тому, звичайно, в даному випадку на тлі тих санкцій, які запроваджено щодо "Газпрому", щодо нашої країни, "Газпром" просто має себе застрахувати, повинен застрахувати свою власність, турбіна є власністю "Газпрому"".

Тому росія не вигадала нічого кращого, ніж просто спалювати блакитне паливо.

"Замість того щоб постачати газ на територію Європи згідно з контрактами, росія навіть просто спалює його – і вже не один тиждень. Для чого вона це робить? Щоб ціни у Європі ще більше зросли, щоб звичайні європейці ще більше постраждали і щоб усім на континенті було ще складніше підготуватися до зими", – заявив Володимир Зеленський.

Ситуація на енергоринку залишається небезпечною через цинічний і прорахований газовий шантаж росії.

""Газпром", російські газопроводи в обхід України – це така ж зброя для росії, як танки, як артилерія, а мішень для них – кожен із нас, кожен у Європі", – наголосив Президент України.